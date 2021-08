Ultime Notizie Roma del 13-08-2021 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio in apertura a Torniamo a parlare di Green pass perché i primi controlli hanno portato anche alle prime multe sanzioni sul territorio nazionale i controlli si intensificheranno in vista del Ferragosto mentre non si placano le proteste nei prossimi giorni il popolo no greenpass tornerà di nuovo in piazza fronte scuola e sindacati al momento non hanno firmato il protocollo sulla sicurezza delle scuole in vista dell’avvio dell’anno scolastico criticità sarebbero sorti in relazione al Green passa ai controlli ai Tamponi e al distanziamento in classe entro agosto il Duco dovrà essere approvato intanto nei dati covid delle ultime 24 ore in Italia 7270 positivi 30 decessi tasso di positività sale ancorae 3% le persone complessivamente sottoposte a test nelle ultime 24 ore sono state 216000 Ci sono stati 3 femminicidi in poche ore 2 in Lombardia uno nel grossetano un uomo di 56 anni una donna di 57 anni sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Cazzago San Martino nel bresciano si sarebbe trattato di un omicidio suicidio secondo una prima ricostruzione a Monterotondo Marittimo nel grossetano un uomo è stato arrestato per l’omicidio della compagna mentre a Vigevano in provincia di Pavia un ha ucciso a coltellate la convivente poi ha vegliato sul cadavere per più di 24 ore per poi costituirsi lo sport in chiusura atletica marcell Jacobs Dopo i due ore che conquista Tokyo Nei 100 metri e nella 4% annuncia di volersi prendere una pausa lo fa tramite Instagram rispondendo ai suoi follower dicendo che il suo prossimo appuntamentoin calendario nel 2022 è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa