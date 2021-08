Ultime Notizie Roma del 13-08-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla stazione Gabriella Luigi in studio in apertura ancora greenpass con controlli sul territorio nazionale intensificati in vista delle Ferragosto sono scattate le prime multe le prime sanzioni del Popolo no Green pass e tornerà presto in piazza nei prossimi giorni in e protesta fronte scuola manca ancora la firma da parte dei sindacati al protocollo sulla sicurezza delle scuole in vista dell’avvio dell’anno scolastico una firma che incontra resistenze come la parte della niaf risentiamo il presidente Marcello Pacifico che la norma sia perfettamente legittima da battere ritirata perché in contrasto con il nome del quale emanato il Regolamento Europeo perché è fortementeCertamente incostituzionale Ecco perché da oggi dopo avere raccolto 100 mila firme raccolte le firme della petizione continuerà perché l’opinione pubblica la politica impugnare entro pochissimi giorni la norma al tribunale per condotta discriminatoria dello Spread italiano nei confronti dei cittadini battaglia che serve anche ricordare il rispetto delle norme comunitarie rispetto dei diritti negati covid 7270 positivi in 24 ore 30 vittime di positività in crescita altre e 3 % oltre 216 mila i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia il fuoco a Sedia al meridione Calabria e Sicilia bruciano roghi hanno divorato interi Boschi dal governo il presidente draghi assicura pieno sostegno alla comunità calabrese abbiamo condivisoCimenti per le comunità colpite dagli incendi piano straordinario di messa in sicurezza del territorio e rimboschimento delle aree verdi distrutta ha detto il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe falcomatà al termine di un colloquio telefonico con il premier draghi è tutto della redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa