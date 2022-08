Ultime Notizie Roma del 13-08-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno lutto nel mondo della televisione 93 anni Piero Angela Buon viaggio papà ha scritto Alberto Angela sui suoi profili Social annunciando La scomparsa del padre nata a Torino nel 1928 Piero Angela aveva iniziato la sua carriera giorno mi spiegherai come cronista radiofonico divenendo poi inviato il conduttore del TG la sua grande popolarità legata i suoi programmi di divulgazione scientifica da quarta Superquark per citare i più importanti con i quali affonda Dov’è la televisione italiana una solida tradizione documentaristica nel 2004 è stato insignito del titolo di grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di gran Croce dell’ordine al merito della Repubblica provo grande dolore per la morte di Piero Angela così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Esprimo le mie condoglianze più sentite Le mie vicinanze la sua famiglia sottolineando che scompare un grandequella dei pubblica è riconoscente E la politica lezioni la nostra direzione oggi discute Sulla borsa programmatica del PD per le prossime votazioni lo ha detto il segretario del PD Enrico Letta la direzione del partito evidente fin dall’inizio ma ancora più evidente dopo i fatti di ieri che siamo di fronte ad una scelta storica o si sta dalla parte della difesa della nostra Costituzione o si sta dalla parte dello stravolgimento della nostra Costituzione ha detto Letta Intanto sono 61 finora i simboli elettorali Presentati al Viminale per le elezioni politiche del 25 settembre dando così il via Laterza Bakeca i contrassegni depositati al Ministero dell’Interno sono 6 ad aprire la seconda data del deposito è stato il simbolo di essere seguito dal Movimento tecnico per la pace compare anche il terzo simbolo della Democrazia Cristiana con il classico scudocrociato poi socialdemocrazia e l’Italia del meridione il 60esimo prima della terza bacheca è il simbolo della lega per l’Italia gli uffici per il deposito del Viminale aperti dalle 8 chiuderanno alle 20 per poi riaprire domani mattina e chiudere la tre giorni dei simboli alle 16 da conto deposito dei singlehotel alle urne Italia il 25 settembre cominciata ieri a vince il resto è stato il partito liberale italiano essere in chiusura le faccio Green hanno respinto non sentiva lui sia verso zaporizhia lo ha annunciato lo Stato maggiore delle forze nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su Facebook per vendere auto su telegram il capo dell’amministrazione militare regionale hanno ucciso ieri 5 cv li hanno finiti Altri 35 nel corso dei bombardamenti nella regione di Don il complesso dall’ inizio dell’ invasione dell’Ucraina nella regione sono stati uccisi 728 civile 1880 sono rimasti feriti è la l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa