Ultime Notizie Roma del 13-08-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione allerta meteo gialla oggi in 10 regioni italiane a causa del ondata di maltempo che ha investito tutto il paese interessate dell’avviso della protezione civile ha emesso ieri per oggi sono la Campania Lazio Calabria Puglia Basilicata Abruzzo e parte di Toscana Sardegna e Sicilia i fenomeni meteo impattando sulle diverse aree del nostro paese potrebbero determinare criticità idrogeologica e lutto nel mondo della televisione della cultura se n’è andata a 93 anni Piero Angela la notizia è stata confermata dal figlio Alberto sui profili Social Buon viaggio papà ha scritto nato a Torino nel 1928 Piero Angela aveva iniziato la sua carriera giornalistica in RAI come radiofonico divenendo poi inviato infine conduttore del telegiornale la sua notorietà è legata però alla realizzazione di programmi televisivi di divulgazione scientifica di tipo anglosassone con i quali ha fondato per la televisione italianaproduzione documentaristica Quark nel 1981 Superquark e nel 1995 E numerosi altri programmi nel 2017 ha pubblicato il libro autobiografico il mio lungo viaggio 2004 è stato insignito del titolo di grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di gran Croce dell’ordine al merito della Repubblica esteri strage in Montenegro un uomo di 4 anni è aperto il fuoco sulla folla causando la morte di 10 persone l’aggressione ucciso dalla Polizia prima entrata in un abitazione di sua proprietà assassinando a fucilate l’inquilina che l’aveva in affitto e i suoi due figli di 8 e 11 anni per poi uscire in strada per parlare in modo indiscriminato sui passanti uccidendone 7 prima di essere abbattuto dalle forze dell’ordine secondo il procuratore la strage potrebbe essere scaturita da una lite familiare ma non è stato ancora conferma della chiusura avesse rapporti con la donna i due bambini uccisi per primi ultime notizie chiusura turismo un italiano su due è il 50% ha deciso di trascorrere il ferragosto fuori casa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amicivacanze al mare in campagna oppure in montagna e quanto emerge da un’indagine Coldiretti divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane anche €10 il 24% dei cittadini che dichiara di trascorrerlo a casa a riposare mentre per un altro 25% si tratta di un giorno come gli altri Ti registro netta preferenza sulle mete nazionali rileva Coldiretti spinta da una maggiore possibilità in luoghi di residenza dal desiderio di riscoprire le bellezze del pure della voglia di ritornare in posti già conosciuti però sul turismo Confesercenti per il ponte di quattro notti tra il 12 ieri è il 16 agosto martedì è stato riservato il 91% delle camere disponibili sulle principali piattaforme on-line del 96% per le località balneari e del 95% dei Laghi un tasso di occupazione superiore a quello registrato nel 2019 prima del covid era l’ottanta 6% Grazie per averci seguito le informazioni turno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa