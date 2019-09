Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli oggi alle 9:30 una riunione del Consiglio dei Ministri dove appesa la nomina dei nuovi sottosegretari per essere però però ancora alcuni nodi da sciogliere il ultimo consiglio direttivo della BCE sotto la guida di Mario Draghi si legge in una nota ha varato un nuovo programma di quantitative easing a che prevede l’acquisto di Bond per 20 miliardi di euro al mese partirà a novembre gli acquisti di Bond e decisi con il nuovo programma dureranno tutto il periodo necessario a rafforzare l’impatto accomodante dei cazzi e il consiglio direttivo ci aspetta che finiscano poco prima rispetto a quando la bici e inizierà ad alzare i tacchi Donald Trump è come il mago di Oz il grande e fragile Ego Ma quando tiri via la tenda è un piccolo uomo la battuta dellaricette kamala Harris che provoca le risate della platea che aiuta una ciste al dibattito tra i candidati democratici alla Casa Bianca e per gli osservatori sui social non ve dubbio che questa battuta non può mancare la risposta di Trump è solo questione di minuti spero nel deficit di bilancio del governo federale statunitense ad agosto ha superato per la prima volta in 7 anni Le soglie dei 1000 miliardi di dollari Oltre 100 kg in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno lo rende noto il tesoro americano sia ulteriormente intensificata la nuova fase eruttiva del Cratere voragine del è passata da occasionali espulsioni genere ad attività tu nun vogl a na pressoché continua ma con eccessiva senza emissione di colata lavica e quanto rivelato Dalle 10 di ieri l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia osservatorio Etneo Catania sottolineando che il fenomeno è accompagnato da forti detonazioni avvertite a ZafferanaAci Sant’Antonio Pedara in zona limitrofe I migranti a bordo dell’Auchan Viking saranno redistribuiti e l’Unione Europea coordinerà la distribuzione tra i vari paesi alcuni ci sono già aperti a togliere versione Europea antischiavisti Sofia Intanto è stata prorogata di altri 6 mesi Nel formato attuale per prima dei tuoi mezzi navali ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

