Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio giù di 10 punti tassi sui depositi nuovo quantitative easing da 20 miliardi al mese da novembre Finché sarà necessario rafforzare l’impatto accomodante dei tassi nuovo Maxi prestito a lungo termine per banca tassi più bassi per chi presta di più è il secondo e ultimo bazooka di draghi la politica di bilancio dovrebbe venire il principale strumento di stimolo all’economia dell’eurozona vice presidente uscente della BCE brindani mercato Piazza Affari la migliore d’Europa con le banche sugli scudi per il forte calo dei rendimenti lo spread scende a 138 punti in forte rialzo anche Wall Street Plano della bici è il presidente Trump agisce rapidamente La fedeltà assoluta bene l’azione a sostegno della crescita una ventottenne di Trani Giovanni di vita è morto dopo essere stato accoltellato durante un litigio per una mancata precedenza una rotatoria ad Andriaieri sera in via Puccini poco distante dal centro città la polizia che sta verificando quanto riferito da alcuni testimoni che hanno visto un automobilista a bordo di una Mercedes allontanato Sì dopo l’aggressione gli agenti stanno visionando anche immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona tragedia sul Lavoro in un’azienda agricola le prese quattro persone tutte di origine indiana sono morte annegato in una vasca ad Arena Po due che sono stati recuperati subito per gli altri due vigili del fuoco hanno dovuto svuotare la vasca di decantazione dei quadri dove tutti e quattro erano finiti le vittime sono due fratelli che erano titolari dell’azienda e due dipendenti il MoVimento 5 Stelle chiude ad alleanze con il PD alle regionali il tema non è l’ordine del giorno le priorità sono altre fanno sapere ponti dei 5 Stelle su l’idea lanciata da Franceschini e raccolta da Zingaretti se governiamo sono programma chiaro perché non provare anche nelle regioni ad aprire un processo per rinnovare cambiare aveva detto il leader dem l’alleanza piedi Movimento 5 Stelle regionali la facciamo anche in Umbria li sfido non conoscono vergogna commentaslitta anche la nomina di viceministri e sottosegretari del Conte b&b la lista non è pronta se ne riparla la prossima settimana la Commissione Europea coordinerà la ripartizione Dei migranti a bordo della Auchan Viking diversi paesi sono impegnati all’accoglienza dopo lo sbarco della nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere registrata una forte adesione Europea il meccanismo di redistribuzione già attivato nelle scorse ore dall’Italia l’adesione di diversi stati membri consentire un’adeguata e sollecita soluzione far sapere Palazzo Chigi dopo il vertice di governo seni grande Qui hanno partecipato con Conte i ministri presenti ok Venite nel 2020 diremo Goodbye Trump è aperto così Ieri sera hai Houston in Texas diverso dibattito dei candidati democratici alla Casa Bianca tutti e 10 gli studenti che hanno lanciato un chiaro messaggio al presidente americano al centro del palco e il Front Runner Joe biden affiancato ad averne Sanders Elizabeth Warren a profetizzare l’addio a Trump è stato Julian Castro Ma tutti sulsono associati Nature Elizabeth Warren e Bernie Sanders hanno subito attaccato lex vicepresidente bidang sulla sanità criticando quando fatto dall’amministrazione Obama il vestito politico alla vigilia delle elezioni Da cui dipende il destino del premier Netanyahu sostiene che Con ogni probabilità c’è Israele dietro installazione delle apparecchiature per intercettare cellulari scoperte vicino alla Casa Bianca e che avrebbe avuto l’obiettivo di spiare Trump i suoi alleati più stretti un vero paradosso Lo spionaggio verso leader americano mai così vicino allo stato ebraico manomissione dei sistemi di sicurezza che di fatto venivano sabotati omessa manutenzione degli impianti quanto emerge dall’inchiesta sugli incidenti alle scale mobili della metro di Roma dopo il caso dei tifosi russi feriti la procura descrive uno stato di pericolo per l’incolumità pubblica e per gli utenti con l’accusa di lesioni a sospeso dalle funzioni tre dirigenti Atac è l’amministratore delegato di metro Roma da società che si è aggiudicata l’appalto per la manutenzione E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta puntamento A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa