Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitali studio il tempo degli scontri con l’Europa è finito si apre una fase nuova lo assicura neo ministro dell’economia Roberto Gualtieri che repubbliche ricorda L’impegno per disinnescare l’aumento IVA invece che la Fratta e archiviate che resterà fino alla scadenza Helsinki In rimarca che l’Italia vuole tornare protagonista nell’Unione Europea e precisa che la manovra 2020 Lo scorporo dal deficit degli investimenti Verdi sono due cose diverse con tempi diversi perché la riforma dell’Unione monetaria su un piano visti dal bilancio 2020 il presidente dell’eurogruppo c’è l’Italia rispettato rispettare le regole e c’è l’impegno di nuovo governo per Europa nessun problema è rimasta la via dei mercati lo spread tra Btp e Bund e segnando 142 punti dopo il crollo di ieri a seguito delle misure varate dalla BCE che hanno portato i titoli italiani e minimi da maggio 2018 130ieri Mario Draghi ha di nuovo usato il bazooka con un nuovo quantitative easing da 20 miliardi al mese da novembre Finché sarà necessario e poi rivolto un pressante appello per uno stimolo di bilancio in sostanza per draghi paesi ad alto reddito debbano continuare con le politiche presenti Ma chi ha spazio di manovra come la Germania deve utilizzare in maniera efficace e tempestiva ed è stato identificato è sottoposto a Fermo un cinquantenne con precedenti penali sospettato di aver ucciso ieri sera a coltellate il ventottenne Giovanni diritto a dopo un litigio per una mancata precedenza una rotatoria poco distante dal centro di Andria da subito gli agenti del commissariato di polizia si erano messi Sulle tracce presunto assassino dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti che lo avevano visto allontanarsi a bordo di una Mercedes lui metto 5 Stelle chiude ad alleanze con il PdL regionali sai ma non è l’ordine del giorno le priorità sono altre fanno i 5 stelle su l’idea lanciata da Franceschini raccolta Zingaretti se governiamo su un programma chiaro l’Italia perché non provare anche nelle regioni riaprire un processo per innovare cambiare aveva detto l’alleanza più di 5regionali la facciamo anche in Umbria li sfido non conoscono vergogna commenta Salvini voltiamo Pagina 4 migranti sarebbero dispersi e 15 miglia Da Marettimo da ieri sera lo rende noto la Capitaneria di Porto di Trapani che ha tratto in salvo tre tunisini che si trovavano su una stessa piccola imbarcazione Secondo la loro testimonianza la piccola barca proveniente dalla Tunisia avuto un’avaria e427 occupanti sono in acqua tentando di raggiungere l’isola Aggrappati a bidoni vuoti Sono in corso le ricerche con motovedette della capitaneria è un elicottero La Commissione Europea coordinerà la ripartizione degli 82 migranti a bordo della Auchan diversi paesi si sono impegnati nell’accoglienza dopo lo sbarco dalla nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere c’è stata una totale assenza di strumenti che aiutassero le imprese al tu devi avere una banca pubblica investimenti non significa tornare a formule antiche bisogna potenziare le capacità del Mezzogiorno e ti va di investimenti sul territorio lo sottolinea il ministro per il sudGiuseppe Provenzano a Radio anch’io su Rai radio 1 Provenzano Spero anche che nel sugo il caso della partecipazione alla scuola il vero allarme visto che nel mezzogiorno il fenomeno riguarda mezzo milione di bambini tutti contro Trump ma Il Bersagliere giobi bene il pronto Runner che alla fine riesce emergere dal terzo dibattito in TV tra i candidati democratici alla presidenza americana un dibattito in cui sono venute fuori le due anime del partito quella moderata e quella più esiste l’ex vicepresidente agli attacchi del socialista Bernie Sanders e a quelli della paradina progressista Elizabeth Warren mentre il convitato di pietra è l’ex presidente Barack Obama che dall’alto di una popolarità in piazza Se indirettamente la scena e l’ho già dato e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa