Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio tasse ridotte in tre anni conferma del reddito di cittadinanza è ancora investimenti Verdi lavoro e asili nido questo il manifesto per sommi capi del ministro dell’economia Roberto Gualtieri che ha fatto il suo esordio oggi a eurogruppo ecofin a Helsinki il ministro illustrerà il programma del nuovo governo e promette rilancerà il ruolo dell’Italia in Europa mai più guerra Cologno Europea afferma Infatti al suo arrivo in Finlandia sostenuto anche dalle dichiarazioni del ministro delle finanze tedesco olap sole che entra dalla riunione dell’eurogruppo sottolinea che il fatto che il governo italiano si estremamente Pro europeo posta partite le regole che abbiamo concordato per una politica finanziaria di bilancio serie siano rispettate voltiamo pagina cronaca un operaio caduto nella vasca dei liquami e altrimorti per soccorrerlo quattro persone sono deceduti in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 12 ieri in un allevamento di bovini in via San Rocco ad Arena Po in provincia di Pavia due corpi sono stati recuperati in breve tempo dai Vigili del Fuoco mentre per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca di compostaggio dei fertilizzanti situata vicino a una stalla dove tutti e quattro erano finiti Sul posto sono giunti tecnici della aziende socio sanitarie territoriali oltre al procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che coordina le indagini affidate ai Carabinieri della compagnia di Stradella voltiamo ancora pagina l’università di Harvard ha messo già ricevuto circa 9 milioni di dollari da Jeffrey epstein nell’arco di 10 anni fino al 2007 il presidente del prestigioso Ateneo le arriva in una lettera alla comunità di universitaria afferma che le indagini interne sui rapporti col finanziere coinvolto nello scandalo di abusi sui minori andranno avanti per verificare aiuto anche a ricevere donazioni da altri aggiunto che l’ateneo rifiuto nuova donazione di epstein luminoso dopo la suaancora cronaca una mancata precedenza una rotatoria poi litigio infine l’accoltellamento è successo ieri sera ad Andria in Puglia ad avere la peggio un uomo di 28 anni di Trani Giovanni che aperto la vita il mattina per la pulizia identificato è sottoposto a Fermo un uomo sospettato di essere l’aggressore si tratta di un cinquantenne con precedenti penali da subito gli agenti Si erano messi Sulle tracce del presunto assassino indirizzati anche dalle testimonianze di alcune persone che dovevano visto allontanarsi a bordo di una Mercedes continuano le indagini Comunque per cercare di ricostruire esattamente come sono andate le cose chiudiamo con un rapido sguardo alla borsa avvio in rialzo per Piazza Affari indice di zaniba iniziato le contrattazioni in Progresso dello 0% a 22126 punti E questa era l’ultima notizia ancora tutti voi l’augurio di un buon proseguimento di molto l’informazione Torna più tardi restate con noi

