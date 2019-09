Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione Francesco Vitali studio sono 42 sottosegretari e viceministri Governo Conte 21 il MoVimento 5 Stelle 18 Idem due i rappresentanti di Leo 1 del Meyer tra i viceministri 6 5 stelle4 del PD le altre notizie archiviata non si farà la spirale avviare una riduzione della pressione fiscale con un orizzonte sui tre anni per ora dobbiamo ministro dell’economia Roberto baltieri Oggi è thinking per l’eurogruppo elenco film fanno quel tempo degli scontri con l’Europa è finito si apre una fase nuova Gualtieri ricordo anche L’impegno per il disinnesco dell’aumento dell’IVA e fa sapere che cosa c’entro Non si cambiano con la sua durata E andrai esaurimento poi precisa che la manovra 2020 e lo scorporo dal deficit degli investimenti Verdi sono due questioni diverse con tempi diversi perché la riforma dell’Unione monetaria su un piano distinto dalil 28enne ucciso ieri ad Andria in un diverbio per una mancata precedenza una rotatoria è stato accoltellato al torace davanti alla moglie è al figlio di 5 anni che erano a bordo dell’auto della vittima portato all’ospedale il vento è morto subito dopo il fermo del pregiudicato 50enne ritenuto autore del ferimento si è Giunti attraverso l’esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza dopo aver ascoltato testimoni presenti sul luogo dell’aggressione 9 misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta bis riguardanti report ammorbiditi sulle condizioni dei viadotti gestiti da autostrade la Guardia di Finanza di Genova stai seguendo le misure firmate dal gip Angela non chiesta dal pubblico ministero Walter Cotugno eseguita anche misure interdittive vince stabile era partita dopo il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018 aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati 15 persone tra dirigenti e tecnici Diaz domiciliari le misure interdittive riguardano presunti falsi report sui viadotti precetti della A26 in Liguria e Paolillo dellabicinpuglia le stato asportato lo stomaco per errore dopo una diagnosi di tumore maligno che si è rivelata totalmente sbagliata è accaduto nel 2016 è una 53enne per quello Grazie non necessaria secondo la procura di Monza che le ha provocato una malattia Certamente o Probabilmente insanabile la perdita di un organo sono finiti a processo due chirurghi della MultiMedica di Sesto San Giovanni La donna è parte civile dell’avvocato Francesco Cioffi e per vizio formale la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all’ergastolo per la strage di erba di trasmettere la corte di Assise di Como la richiesta della difesa di accertamenti giudici di Como lo scorso Aprile si erano posti alle istanze di accesso ai server delle intercettazioni a quelle di acquisire un cellulare Motorola ed esaminare i reperti biologici la corte di merito dovrà arrivare convocando le difese 4 migranti risultano dispersi a 15 miglia Da Marettimo erano partiti dalla Tunisia con un barchino con altre tre persone che sono state messi in salvo dopo che loro mezzo avutosecondo la testimonianza degli scampati cinque di loro si sono tuffati in mare nel tentativo di raggiungere l’isola uno dei cinque è stato recuperato dopo che era rimasta in acqua per almeno 15 ore degli altri quattro che avrebbero utilizzato contenitori in plastica come galleggianti non c’è traccia La Commissione Europea coordinerà la riparazione e la ripartizione degli 82 migranti dell’Auchan wicking diversi paesi si sono impegnate l’accoglienza dopo lo sbarco della nave ed è morto a Bari dove vive da tempo a 64 anni Charlie Colle via fotografo che scatta le immagini simbolo delle proteste Piazza Tienanmen la foto di nuovo solo davanti una fila di carri armati fu catturata da Colle 5 giugno del 1986 il giorno dopo che migliaia di manifestanti erano stati uccisi con un teleobiettivo dal balcone di un hotel col raccontò di aver pensato che l’uomo sarebbe stato ucciso era suo dovere registrare ciò che stava accadendo dell’uomo ritratto che tu hai portato via dalla strada da altri uomini non si è mai saputo d’identità nel che fine abbia fatto E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa