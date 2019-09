Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i sottosegretari del governo Conte Beats strano 42 tra cui 10 viceministri 21 del MoVimento 5 Stelle 18 del PD 2 di Leo è uno del Maglie nomi dopo giorni di trattative tra Movimento 5 Stelle Partito Democratico sono arrivati al termine del Consiglio dei Ministri che si è concluso poco prima delle 11 i 42 sottosegretari del governo giallorosso giureranno Palazzo Chigi lunedì alle 10:10 di loro assumeranno poi le funzioni di Vice ministro in movimento conservazione maggioranza di sottosegretari sia di viceministri mi avrà 15:06 mentre 14:04 strano della Partito Democratico Cambiamo argomento controlli ammorbiditi e farti report 9 misure cautelare nell’ambito dell’inchiesta B6 riguardanti monitoraggio sulle condizioni di alcuni dei prodotti Just eattra cui Paolillo in Puglia la Guardia di Finanza di Genova Stai seguendo le misure firmate dal gip Angela non ti richieste dal pubblico ministero Walter Cotugno inchiesta vista era partita dopo il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018 e aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone tra dirigenti e tecnici di altri e andiamo nella capitale un treno della metro di Roma si è fermato nella galleria tra le fermate della linea B Circo Massimo e Colosseo per raggiungere quest’ultimo e passeggeri sono poi scesi in centinaia secondo quanto riferito i piedi in galleria illuminata dalle luci di emergenza da quanto su Twitter La linea è rimasta bloccata tra Castro Pretorio e San Paolo è sempre oggi nella stazione metro termini per quasi due ore è mancata l’illuminazione voltiamo pagina ancora cronaca un operaio caduto nella vasca dei liquami altri 3 sono morti per soccorrerlo 4 persone sono deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 12 non allevamento di bovini in via San Rocco ad Arena Po in provincia di Pavia 2sono stati recuperati in breve tempo dei Vigili del Fuoco mentre per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca di compostaggio dei fertilizzanti situata vicino a una strada dove tutti e quattro erano finiti Sul posto sono giunti i tecnici del delle aziende socio sanitarie territoriali oltre al procuratore aggiunto dika via Mario Venditti che coordina le indagini affidate ai Carabinieri della compagnia di Stradella rimaniamo in Italia per vizio di forma La cassazione ha accolto la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi di trasmettere la corte di Assise di Como la richiesta della difesa di nuovi accertamenti la coppia è stata condannata all’ergastolo per la strage di erba Che tempo ancora per un’altra notizia primo caso di ferie solidali in Sardegna alla Conad di Sassari una commessa malata di tumore al seno tutto soffrire di un periodo aggiuntivo di assenza dal lavoro per potersi curare diversi giorni di ferie Donati dei suoi colleghi la vicenda che scaturisce da un accordo sperimentale tra azienda e sindacato siglato nel supermercato stasera è stata raccontata oggi dalla Nuova Sardegna La donna di circa50 anni sposato con un figlio ha scoperto il tumore un anno fa da allora si è sottoposta a visite analisi ha iniziato la terapia sto venendo tutte le ferie disponibili l’unica alternativa sarebbe stata per lei andare in aspettativa non retribuita L’intesa siglata sulla cessione volontaria delle ferie la solidarietà dei colleghi nel permesso invece di non perdere lo stipendio una buona notizia ogni tanto e ci fermiamo qui Ti auguro un buon proseguimento di ascolto l’informazione Torna più tardi restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa