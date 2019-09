Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in al primo piano con la nomina odierna da parte del Consiglio dei Ministri dei 42 sottosegretari e viceministri si completa la squadra del governo Conte Bisca operatività del team designato Oggi che giorno era lunedì prossimo alle 10 a Palazzo Chigi telo 21 gli appartenenti al Movimento 5 Stelle 18 Idem due i rappresentanti di liberi e uguali uno del Movimento associativo italiani all’estero 13 ministri sai sono dei 5 Stelle 4 del PD solo 14 le donne nell’elenco Cialdini va all’attacco continua dice la vergognosa a farti i posti e poltrone di PD è movimento festeggiate mangiate finché siete in tempo tanto prima o poi conclude l’ex Ministro degli Interni italiani vi manderanno a casa Il Quotidianotiratura tedesco Bild sottolinea il malcontento in Germania per i tassi negativi creati dalla BCE con un fotomontaggio del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi con denti Aguzzi e mantello rosso di Dracula così con te su che i nostri conti correnti svuotando lì si legge ieri la BCE ha presentato un nuovo quantity divising da 20 miliardi al mese con il presente appello per uno stimolo di bilancio e gli hanno spazio di manovra come la Germania ad utilizzarlo ed oggi il vicepresidente della commissione Ue dombrovskis ha detto che io d’allenamento preoccupare ha invitato chi può spendere chi deve rafforzarsi a fare le riforme argomento nuove misure cautelari eseguite dalla guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta bis riguardante presunti report ammorbiditi sulle condizioni dei viadotti gestiti da autostrade l’inchiesta vista era partita sul crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018 che aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone tra dirigenti e tecnici di tre arresti domiciliari le tue misure interdittive Leaguepresunti falsi report sui viadotti della 26 in Liguria della 16 in Puglia atlanti APK Piazza Affari autostrade replica viadotti sono sicuri la società si riserva di attivare azioni legali A tutela con ultime notizie in chiusura un’anonima benefattrice ha chiesto alla Croce Rossa di Loano vicino Savona quanto costasse un’ambulanza ricevuta la risposta è andata in banca e si è ripresentata con un assegno di €50000 la generosa la signora allegato la donazione alle recenti notizie sui Volontari del Soccorso come quelle sugli atti di vandalismo gli insulti ad un operatore di colore accusato di sporcare la divisa che indossava siamo ancora increduli la donna ha voluto aiutare la nostra associazione che lei è stata vicina in passato scrive in una nota la Croce Rossa di Loano è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa