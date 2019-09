Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano la nomina odierna da parte del Consiglio dei Ministri e 42 sottosegretari e viceministri si completa la squadra del governo Conte entra nella piena operatività delle pillole designato oggi che durerà lunedì prossimo alle 10 a Palazzo Chigi sono 21 gli appartenenti al Movimento 5 Stelle 18 Idem due rappresentanti di libri Uno del Meyer tra i viceministri sei sono dei 5 Stelle 4 del PD sono 14 le donne nell’elenco Matteo Salvini all’attacco continua la vergognosa spartizione dei posti e poltrona di PD e Movimento 5 Stelle festeggiate mangiati finché siete in tempo concludere Salvini tanto prima o poi gli italiani Ti manderanno a casa la cronaca a piedi per centinaia di metri nella galleria della metropolitana a Roma la segnalazionealcuni passeggeri i quali hanno riferito che vagoni sono stati evacuati a causa di problemi tecnici il treno si è fermato nella galleria tra le fermate della linea B Circo Massimo e Colosseo per raggiungere quest’ultimo ai passeggeri sono poi in centinaia a quanto riferito a piedi in galleria illuminata dalle luci di emergenza ancora cronaca il 28enne ucciso ieri ad Andria in un diverbio per una mancata precedenza ad una rotatoria è stata accoltellata al torace davanti alla moglie è al figlio di 5 anni che erano a bordo dell’auto della vittima portato all’ospedale il ventottenne morto subito dopo al fermo del pregiudicato 50enne ritenuta autore del perimento si aggiunge attraverso l’esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e dopo aver ascoltato testimoni presenti sul luogo dell’aggressione l’ultima notizia in chiusura è stato asportato lo stomaco per errore dopo una diagnosi di tumore è rivelata tu talmente sbagliate è caduto nel 2016 ad una 53enne per quell’operazione non necessaria secondo la procura di Monza che le ha provocato una malattia Certamente o probabilmente insanabile ovverocunard emozione ho finiti a processo due chirurghi di Sesto San Giovanni La donna si è costituita parte civile e tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

