Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Venerdì 13 settembre in studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano La flat Tax e archiviata non si farà la sfida avviare una riduzione della pressione fiscale con un orizzonte sui 3 anni parola del neo ministro all’economia Roberto Gualtieri oggi a Helsinki in Finlandia per loro gruppo e leggo fin secondo cui tempo degli scontri con l’Europa è finito e si apre una fase nuova quanti ricordi anche L’impegno per il disinnesco dell’aumento del far sapere che quota 100 non si cambia ma con la sua durata triennale andrà ad esaurimento poi precisa che la manovra 2020 che lo scorporo dal deficit degli investimenti Verdi sono due questioni diverse con tempi diversi perché la riforma dell’Unione monetaria e sul piano distinto dal bilancio 2020 quotidiano allarga tiratura tedesco Bild sottolinea il malcontento in Germania per i tassi negativi creati dalla bicicon una foto montaggio del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi con denti Aguzzi a Mantello rosso di Dracula così il Conte su che nostri conti correnti svuotando lì si legge ieri la bici è presentato un nuovo quantity divising da 20 miliardi al mese con il presente appello per uno stimolo di bilancio degli Stati che hanno spazio di manovra come la Germania ad utilizzarlo ed oggi il vicepresidente della commissione dombrovskis ha detto che il allentamento preoccupare ha invitato chi può spendere chi deve rafforzarsi a fare le riforme Cambiamo argomento nuove misure cautelari eseguite dalla guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta riguardante presunti report ammorbiditi sulle condizioni degli addotti gestiti da autostrade l’inchiesta vista era partita dopo il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018 mi aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone tra dirigenti e tecnici i tre arresti domiciliari le misure interdittive riguardano presunti falsi report sui viadotti della 26 in Liguria della 16 in Pugliaquanti a picca Piazza Affari autostrade replica di adulti sono sicuri la società si riserva di attivare azioni legali a propria tutela ultime notizie in chiusura un’anonima benefattrice ha chiesto alla Croce Rossa di Loano vicino Savona quanto costasse un’ambulanza ricevuta la risposta è andata in banca e si è ripresentata con un assegno di €50000 la generosa la signora allegato la donazione alle notizie sui Volontari del Soccorso come quelle sugli atti di vandalismo gli insulti ad un operatore di colore accusato di sporcare la divisa che indossava siamo ancora increduli la donna ha voluto aiutare la nostra associazione che è stata vicina in passato scrive in una nota la Croce Rossa di Loano è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

