Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno incontro a Milano oggi tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini una riunione che era stata preannunciata dallo stesso leader della Lega lunedì nel corso della manifestazione in piazza contro il governo per i temi dell’incontro A quanto si apprende il tavolo di coordinamento delle opposizioni separato anche delle regionali in Umbria dove il centro-destra si presenterà unito nel sostenere Donatella Tesei Berlusconi andrà a Perugia a fare campagna elettorale così come il leader della lega che ha annunciato di tornare nella regione la prossima settimana e nel Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato i sindacati per mercoledì prossimo 18 settembre alle 10 a Palazzo Chigi lo si apprende da fonti sindacali due giorni fa i segretari generali di CGIL CISL e UIL e Maurizio Landini Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo hanno inviato una lettera al premier proprio per chiedere un indiscutere della prossima legge di bilancio la cronaca nuove misure cautelari Sono state eseguite dalla guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta Abis Su presunti report ammorbiditi sulle condizioni dei viadotti gestiti da autostrade l’inchiesta era partita dopo il crollo del ponte Morandi 14 agosto 2018 aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati 15 persone tra dirigenti e tecnici atlanti a picco Piazza Affari autostrade replica di adulti sono sicuri la società si riserva di attivare azioni legali a propria tutela cronaca in chiusura una ventottenne pugliese cui è stata rifiutata una casa in affitto provincia di Milano ha postato sui social le frasi della proprietaria per me i meridionali si legge sono meridionali anche nel 4000 i meridionali neri eravamo sono tutti uguali sono un razzista al 100% da giovane che preannuncia una denuncia ha pubblicato sui social gli audio ricevuti dalla proprietaria di casa che di fronte alla possibilità di diffonderli ne ha risposto Mi raccomando scriva edigli che sono salviniana sto con Matteo con il capitano è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

