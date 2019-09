Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno politica in apertura con la nomina odierna da parte del Consiglio dei Ministri dei 42 sottosegretari e viceministri e completata la squadra della governo Conte bis entra nella piena operatività della TIM designato oggi che giocherà lunedì prossimo alle 10 a Palazzo Chigi sono 21 gli appartenenti al Movimento 5 Stelle Diciotti interno e due rappresentanti di Leuca uno del Movimento associativo italiani all’estero e viceministri sono dei 5 Stelle 4 del PD sono 14 le donne nel elenco Salvini attacca continua dice la vergognosa spartizione dei posti e poltrone passeggiate mangiate finché siete in tempo tanto prima o poi gli italiani vi manderanno a casa mi mandi un rilancia l’azione di governo pronti a dare il massimo per il paese l’economia la flat Tax e archiviata non si faràavviare una riduzione della pressione fiscale con un orizzonte sui 3 anni parola del neo ministro dell’economia Roberto Gualtieri oggi a Helsinki in Finlandia dell’eurogruppo e leggo fin Secondo voi il tempo degli scontri L’Europa è finito e si apre una fase nuova quartiere ricorda poi anche L’impegno per il disinnesco dell’aumento dell’IVA e fa sapere che 400 non si cambia ma con la sua durata triennale andrà ad esaurimento poi precisa che la manovra 2020 Lo scorporo dal deficit degli investimenti venerdì sono delle questioni diverse con tempi diversi perché la riforma dell’Unione monetaria e su un piano distinto dal bilancio 2020 lo sforzo in chiusura dopo lo stop forzato per la polmonite Maurizio sarri tornerà sulla panchina della Juventus per il personalissimo esordio in campionato domani a Firenze non è stato semplice rimanere fuori confessa è stato pesante ma lo staff medico mi ha fatto capire che era meglio fare un passo indietro prima piuttosto che farlo più lungo dopo non lo considero un esordio prosegue Certo che ricominciare in panchina a 15 minuti da casa mia mi fa piacere e tu la squadra commenta vince permentalità veloce e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa