Ultime Notizie Roma del 13-09-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Corea del Nord ha fatto sapere di aver testato con successo nuovo missile da crociera lungo raggio l’annunciato l’agenzia ufficiale i missili hanno volato per 1500 km prima di colpire obiettivi cadere nelle acque territoriali del paese durante i test tenuti sabato e domenica e parliamo di scuola Oggi rientro in aula In 10 regioni per quasi 4 milioni di studenti si tratta degli alunni delle regioni Abruzzo Basilicata emilia-romagna Lazio Lombardia Piemonte Umbria Veneto oltre a quelli della Valle d’Aosta della Provincia di Trento Pacifico presidente del sindacato ANIEF annuncia lo sciopero mobilitazione anche della rete sto in diverse città italiane e continuiamo a parlare di scuola mille ministro dell’istruzione Bianchi sarà l’ultima cosa che chiuderà rientro in sicurezza il 93% del personale scolastico e vaccinato due test23 12 19 anni sono la prima dose tra i 16 Ei 19 anni saliamo sopra il 70% Intanto sono 4664 nuovi contagi 34 i decessi nelle ultime 24 ore in Italia sale leggermente il tasso di positività oggi all’una e 7% dalle 1:55 di ieri in aumento anche i ricoveri in terapia intensiva lieve calo di ricoveri nei reparti ordinari cronaca omicidio di mafia è stato sventato grazie al operazione Persefone dei carabinieri che ha smantellato il clan di Bagheria da sempre Roccaforte di Cosa nostra un uomo nonostante gli avvertimenti aveva continuato a i vertici mafiosi ed è tutto buon proseguimento di ascolto e buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa