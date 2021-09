Ultime Notizie Roma del 13-09-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Chrome Buon pomeriggio ben ritrovate l’ascolto da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo apriamo con la scuola Oggi hanno riaperto per quasi 4 milioni di alunni sono tornati in classe gli studenti di Abruzzo Basilicata emilia-romagna Lazio Lombardia Piemonte Umbria Veneto Valle D’Aosta è la provincia di Trento domani toccherà la Sardegna e quindi la campagna Liguria Marche Molise Toscana il 16 aprile Venezia Giulia e Sicilia infine il 20 settembre Calabria e Puglia La grande novità è il Green pass obbligatorio per il personale scolastico Dalle prime ore della mattinata sono stati verificati oltre 900mila certificati verdi e prendere l’obbligo del Green passo anche gli utenti che accedono ai servizi pubblici come l’anagrafe è una ipotesi sul tavolo del governo in vista dell’allargamento del certificato verde atteso già questa settimana l’obbligo dovrebbero riguardare tutti i dipendenti pubblici ai privati essere estesa agli esercenti di quelle attività che richiedono i pass per l’accesso ai ristoranti palestre dalla prossima settimana nel Lazio Si parte con la somministrazione della terza dose del vaccino anti covid inizieremo con i trapiantati il annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato a breve Infatti ministro della Salute speranza pubblicherà la circolare con le specifiche delle persone con fragilità immunitarie da cui partiremo con le inoculazioni della terza dose di Carabinieri di Palermo hanno sventato omicidio di mafia di Bagheria sempre Roccaforte di Cosa nostra un uomo nonostante gli avvertimenti aveva continuato a sfidare i vertici mafiosi nel corso della persona e Persefone sono stati fermati otto indagati accusati a vario titolo di associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti estorsione e lesioni aggravate voltiamo pagina nel secondo trimestre 2021 si registra un aumento di 338 mila occupati rispetto al trimestre precedente è una crescita di 523 mila unità sullo stesso periodo del 2020 così rileva lista e noi ci fermiamo qui trovi tutti ancora l’augurio di un buon proseguimento di ascolto retate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa