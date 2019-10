Ultime Notizie Roma del 13-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio Turchia sembra sempre più isolata dopo l’attacco in Siria Germania e Francia bloccano la vendita darmi da Ankara è Di Maio Domani chiederà che lo faccia tutta l’Unione Europea la Turchia impegno in problema sanzioni molto dure torna a minacciare Trump migranti allanton parla di una barca in pericolo con 70 bordo Largo della Libia Lotion whitening si sta dirigendo Lady almeno 10 morti 130 feriti e 16 dispersi il bilancio del passaggio del tifone sulla storia del Giappone inclusa quella di Tokyo numerosi fiumi esondati milioni di persone sono state evacuate intanto lentamente riprendendo i servizi dell’aeroporto della capitale delle shinkansen e della metropolitana il MoVimento 5 Stelle ha festeggiato ieri a Napoli i suoi primi dieci anni diDi Maio annuncia un nuovo pacchetto di riforme per l’italiano nuova organizzazione di 80-90 persone che gestisca il movimento è inutile pensare che abbiamo la stessa identità delle origini ora siamo diversi dentro afferma Grillo presenta particolarmente acclamato oggi la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro i sindacati parlano di stragi con 17000 decessi dal 2009 arrestato a Terracina un imprenditore agricolo 35enne dell’agro pontino che stava con un fucile a pompa per i suoi braccianti indiani per spronarli a lavorare di più troncare il caporalato torno a chiedere la ministra Bellanova un agente carcerario di 50 anni ucciso la moglie trundle e mentre dormiva è andato nella camera da letto delle figlie ha ucciso anche loro e poi prima di suicidarsi hai chiamato i carabinieri raccontando quello che aveva appena fatto è successo ieri a Orta Nova provincia di Foggia le vittime avevano 54 18 e 12 anni si terranno oggi pomeriggio nella chiesa di San Fernando Napoli funerali dell’attore Carlo Croccolo morto ieri a 92 anni nella sua carriera ha lavorato con ilDammi delle Teatro del cinema da Totò De Sica importante anche la sua attività televisiva è quella di doppiatore dello stesso Totò Ma Dio anche all’attore americano Robert Forster Sport L’Italia si qualifica agli europei 2020 con 3 turni di anticipo gli azzurri di mancini hanno battuto da zero la Grecia all’Olimpico di Roma con Giorgini o su rigore raddoppio di Bernardeschi qualificazione rimandate invece la Spagna raggiunto 1 1 dalla Norvegia in finale cari anche Lichtsteiner Megna Sampdoria Ranieri nuovo allenatore Ferrari nel Primafila Gran Premi di Formula 1 del Giappone Suzuka in qualifica mettere conquistala secondo tempo per le crepes seconda fila Mercedes con bottas e Hamilton poi era debole maratona interesse storico del keniano che Croce che a Vienna infranto per la prima volta al mondo il muro delle 2 ore sullo standard dei 42 km 195 un’ora e 59 minuti e qual era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa