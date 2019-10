Ultime Notizie Roma del 13-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio valtteri bottas Mercedes ha vinto il Gran Premio del Giappone Diciassettesima prova del mondiale di Formula 1 Suzuka finlandese ha Sebastian Vettel Ferrari che era partito dalla pole position il compagno di squadra Aiutami Hilton Charles Leclerc e con l’altra Ferrari è chiusa al sesto posto con il primo e terzo posto di Suzuka con bottas Hamilton vince il mondiale costruttori 2019 il sesto consecutivo per il film con quattro gare di anticipo sulla conclusione della stagione la Ocean Waiting nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere soccorso 64 migranti tra loro 6 minori su un gommone a 50 miglia della Libia sembrano tutti in condizioni stabili intervistata dal corriere la ministra dell’interno Luciana lamorgese osserva che la crisi siriana va affrontatarisposta Europea forte è di fronte a l’intensificarsi dei flussi migratori non vanno lasciati soli paesi più esposti Ma va promosso un approccio europeo solidale ed evidenzia la necessità di superare gli squilibri nella ripartizione Dei migranti proseguire nel sostegno alla stabilizzazione della Riviera via roncon foto con le o n g e d almeno 19 morti 130 feriti e 16 dispersi bilancio del passaggio del tifone sulle materie del Giappone incluso di Tokyo numerosi fiumi esondati milioni di persone sono state evacuate l’aeroporto cittadino di Meda a ripristinare i servizi ma un gran numero di voli in della principale aerolinie ma rimangono cancellati hanno ripreso a funzionare i treni superveloci shinkansen con partenza dalla capitale anche la metropolitana sta gradualmente riprendendo le corse Ma nella prefettura di chiba swr risultano ancora senza elettricità oltre 200000 case Cambiamo argomento Beppe Grillo in uno dei momenti più delicati del MoVimento 5 Stelle torno a muoversi se non da leader da regista è il suo è un richiamanoinutile pensare che la nostra identità sia la stessa siamo cambiati dice il Napoli alla festa per i primi 10 anni del movimento e destinatario del tuo papà non è più il PD i partiti tradizionali in Ma chi Quel PD continua a vederlo come un tabù il capo politico Di Maio Lancia intanto non organizzazione di 80-90 persone che gestirà il movimento ha chiamato il premier Giuseppe Conte e cambiamo ancora argomento si terranno oggi pomeriggio nella chiesa di San Ferdinando Napoli funerali dell’attore Carlo Croccolo morto ieri 92 anni nella sua carriera ha lavorato più grandi del teatro e del cinema da Totò a De Sica Importante è anche la sua vita televisiva è quella di doppiatore dello stesso Totò addio anche l’attore americano Robert Forster lo sport L’Italia si qualifica agli europei 2020 con 3 giorni di anticipo gli azzurri di mancini hanno battuto da zero la Grecia all’Olimpico di Roma con giardino su rigore raddoppio di Bernardeschi qualificazione rimandata invece per la Spagna raggiunto 11 dalla Norvegia nel finale ha anche gli extra in Armenia Sampdoria Ranieri nuovo allenatorechiusura la linea per il commento sull’ attualità al nostro avvocato Gianni dell’aiuto spero di farlo bene una persona che ha fatto di tutto per porre fine a un conflitto che dura da anni di quelli quasi dimenticati in Africa credo che se lo si sente meritato non l’ha vinto la giovane attivista Greta e sinceramente non mi dispiace e devo ammettere al di là della Simpatia o antipatia che possa fare questa ragazza al di là del dei dubbi delle perplessità che ci sia sono su quanto possa essere un personaggio costruito Vero o falso e le polemiche su e attraversa l’oceano su Uno yacht fatto di plastica il suo staff Ecco il suo staff e arriva dalle tende dopo un viaggio sono inquinatissimoCredo però che il Nobel per la pace debba andare a persone che si occupano proprio della pace non ha sensibilizzatori o a chi invita lo sciopero e magari viene anche giustificato da qualche ministro Ma su questo punto mi sembra una riflessione la più giovane vincitrice e del Nobel per la pace Dalai Lama Layla ora non so anche il nome ce l’ho pronunciato bene chi lo ha vinto meritatamente per quello che ha fatto Per sensibilizzare e che ha continuato su questa strada per violenze sulle donne sui bambini Adesso è a Oxford a studiare Ecco questo è uno degli aspetti più importanti e forse inquietanti di questa vicenda mi vengono in mente le parole di due leader forse all’opposto Nelson Mandela In marconix che hanno Sam

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa