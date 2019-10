Ultime Notizie Roma del 13-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con la pagina sportiva valtteri bottas Mercedes ha vinto il Gran Premio del Giappone la Diciassettesima prova del mondiale di Formula 1 Suzuka e finlandese ha preceduto Sebastian Vettel Ferrari che era partito dalla pole position il compagno di squadra Lewis Hamilton in quarta posizione poi sans Leclerc che era partito dal secondo le altre notizie ho detto chiaramente la Turchia che se non mancheranno gli impegni inclusa la tutela delle minoranze religiose imporremo sanzioni molto dure mentre Continuano i violenti scontri tra le forze turche i curdi e Nordest della Siria Donald Trump lancia un chiaro avvertimento ad Ankara e sottolinea le truppe statunitensi non possono restare in Siria per altri 15 anni controllando il confine con la Turchia quando non riusciamo a controllare ilPoi non dite il presidente americano incazza la guerra e senza fine devono finire e rimaniamo all’estero Torniamo a parlare del tifone sul Giappone almeno 18 morti e 13 dispersi e 150 feriti è questo il bilancio ancora provvisorio particolarmente colpite le zone di nagano e di Tokyo c’è allerta meteo anche su Fukushima per 7 milioni di persone dato l’ordine di evacuazione non obbligatoria diverse decine di migliaia hanno seguito la raccomandazione la politica italiana di Movimento 5 Stelle festeggia a Napoli alla mostra d’oltremare i suoi primi dieci anni di vita con italia5stelle sembra l’altro giorno che iniziavamo i primi tapi dice Davide Casaleggio aprendo la due giorni poi critiche gli assenti sbagliano non esserci il capo politico Di Maio bastarmi alla turca sul parto con lui il premier Conte accorto del tempo in ovation poi piccolo Siamo cambiate in futuro non possiamo essere uguale noi stessi concludi Beppe Grillo preceduto da un video in cui compare come Joker Siamo cambiati ma oraun momento straordinario cambiamo ancora argomento seggi aperti oggi in Tunisia dalle 8:09 in Italia alle 18 per leggere al ballottaggio il Presidente della Repubblica seconda suffragio universale diretto nella storia del paese nordafricano dopo beige e sepsi da sfilettare giurista conservatore indipendente calle sede il magnate populista Nabil karoui che al primo totalizzare un rispettivamente il 18,4% delle preferenze 15:58 e narda è tagliato la coalizione islamista asrama e decine di Vita indipendente e loro sostegno conservatore mentre akarui spetta il difficile compito di unire le diverse anime progressiste del paese libero ago della bilancia lo faranno gli indecisi e le fatture astensionismo primi exit poll a partire dalle ore 20 saranno le 21 in Italia i risultati ufficiali saranno Resi pubblici Entro 24-48 ore ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa