Ultime Notizie Roma del 13-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale In studio c’è anche un attivista per i diritti delle donne 39 civili trucidati ieri e sangue freddo dai miliziani filo turchi nel nord-est della Siria secondo quanto riferisce il Guardian every in caraffa 35 anni il segretario generale del partito futuro tirano il suo autista sono stati assassinati a colpi di arma da fuoco su un autostrada per domani intanto non sembra intimorito dalle posizioni internazionali lemargo sulla vendita di armi infermiera l’intervento della Turchia nel Nordest della serie dice gli Stati Uniti intanto si stanno preparando evacuare circa 1000 soldati da tutto il nord della serie nei tempi più rapidi possibili lo ha detto in un’intervista televisiva il segretario alla difesa americano Mark Ester Cambiamo argomento il Consiglio dei Ministri sulla manovra eventuali collegati è previsto per domani in tarda serata stasera tardi invece dovrebbero tenersi il vertice di governo Contedopo che Di Maio genitori suoi ministri napolitoday punti chiave affrontati dal ministro degli Esteri con i tuoi colleghi sono il taglio del cuneo fiscale letterario minimo i sindacati intorno a chiedere l’aumento delle risorse per il Cuneo rientravano a casa dopo il sabato sera in una nota discoteca all’aperto della Riviera Jonica del catanese 4 giovani tra loro due minorenni che sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba Belpasso loro auto in cui conducente per Atene rimasto ferito si è letteralmente spezzato in due quando si è schiantata contro il guard-rail di una rampa Sulla Strada Statale 121 Belpasso le vittime la compagna dell’uomo 20enne un ventenne un ragazzo di 17 anni una ragazzina di 15 a Genova scooterista il 25enne si scontra con auto polizia e muore il 19 ottobre sarò anch’io in piazza a Roma per protestare perché questo governo e Questi annunci sono lesivi del nostro diritto di libertà così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi annuncia la sua presenza alla manifestazione contro il governo promosso dalla Lega e attaccagoverno ci sono quattro partiti comunisti con i 5stelle che sono il peggio del peggio e quella tua è il governo del tasto e a manetta Berlusconi davigo decidere la vita di tutti noi è peggio che nel 94 la sicurezza sul lavoro una priorità sociale non si possono Accettare passivamente le tragedie che si ripetono Bisogna saper reagire messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella per la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro il presidente ricorda che sono stati compiuti importanti passi in avanti nella registrazione ma ancora tanto resta da fare Per colmare lacune contrattare inerte illegalità che sconfiggerà opportuni serve un’azione continua e rigoroso di prevenzione la ministra della nuova formazione e un grande parto sociale le priorità per garantire la sicurezza sul lavoro Carlo De Benedetti ha presentato venerdì scorso alla civiltà attraverso la sua controllata 99% Spa un’offerta di acquisto cache del 29,9% delle azioni gedi Spa al gruppoal prezzo di chiusura di giovedì e cioè 025 d’azione lo fa sapere a danza lo stesso Carlo De Benedetti questa mia iniziativa il Volga rilanciare il gruppo al quale sono stato associato per lunga della mia vita e che ho preso è dovuto per 10 anni promuovendone Le straordinarie potenzialità spiega l’ingegnere è ricoverato in rianimazione per lui medici si sono riservati la prognosi 11 e rimasto ferito gravemente ieri sera Trieste dopo essere stato accoltellato nel corso della notte la pulizia condotto una serie di indagini secondo alcune indiscrezioni riferimento potrebbe essere avvenuto in una rissa tra giovanissimi il ragazzo ferito probabilmente sulla scheda dei Giganti è riuscito a raggiungere la vicina a Piazza Goldoni e a chiedere soccorso lo sport valtteri bottas Mercedes ha vinto il GP Giappone di Formula 1 a Suzuka il filandese ha preceduto mettere su Ferrari partito dalla pole position e il compagno di squadra familton Leclerc con l’altra Ferrari hai chiuso il sesto posto con il primo e terzo postozucca alla Mercedes vince il mondiale costruttori 2019 Sesto consecutivo per il team da barca Way of life di Casper Vincent ha vinto la Barcolana 50 più uno su un percorso ridotta la seconda boa via della quasi totale mancanza di vento era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa