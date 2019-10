Ultime Notizie Roma del 13-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale e buona serata dalla stazione da Francesco Vitale in studio almeno un giornalista straniero è stato ucciso oggi altri sono rimasti feriti in un bardamento di artiglieria dell’esercito turco nel nord-est della Siria lo riferiscono fonti della zona di camicia secondo le quali non vi sono indicazioni certe Sulla nazionalità della reporter e giornalista si trovava a bordo di un pulmino con altri colleghi stranieri non lontano dalla zona del fronte dell’offensiva turca circola notizie di almeno altri giornalisti stranieri uccisi Ma non vi sono conferme every in Calabria da 5 anni segretario generale del partito futuro Siriano e attivista per i diritti delle donne e il suo autista sono stati trucidati A sangue freddo la stessa sorte per altri 7 civili secondo quanto riferisce il Guardian per donna cannone Margot sulla vendita di armi non fermerà l’intervento della Turchia in Siria gli Stati Uniti si preparano a evacuare in circasoldati dal nord della Siria annunciato il segretario alla difesa americano Mar Ester il Consiglio dei Ministri sulla manovra e su eventuali collegati è previsto per domani in tarda serata stasera tardi invece dovrebbe di governo con con te dopo che Di Maio ha riunito i suoi ministri a Napoli due dei punti chiave affrontati dal ministro degli Esteri con i suoi colleghi sono il taglio del cuneo fiscale e il salario minimo il capo politico del MoVimento 5 annunciato che entro la metà del 2020 per il superticket sanitario sindacati risorse per il cuneo fiscale intervenendo dal palco di italia5stelle il sindaco di Roma Virginia raggi ha detto questa è l’era della maturità si raccolgono i frutti di quanto seminato tanto che oggi abbiamo capito chi parla la pancia della gente per il consenso come sull’immigrazione Senza capire che il tema non è quanti entrano Ma cosa farne l’inclusione all’arrivo della raggi alla kermesse 5 stelle parapiglia tra militanti e giornalisti situazione precipitata con la presenza di Filippo Roma delle Iene vendutourlato gli attivisti Cambiamo argomento rientravano dopo la sera in una discoteca della Riviera Jonica del catanese quattro giovani due minorenni che sono morti in un incidente stradale all’alba il passo da loro auto il cui conducente un quarantenne rimasto ferito si è spezzato in due quando si è schiantata contro il guard-rail di una rampa Sulla Strada Statale 121 Belpasso le vittime la compagna dell’uomo 28 a un ventenne un ragazzo di 17 anni e una di 15 a Genova un centauro di 25 anni si scontra con l’auto della polizia e muore la sicurezza sul lavoro è una priorità sociale non si possono accettare per lamentele tragedie che si ripetono Bisogna saper reagire messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella per la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro il presidente ricorda che nonostante gli importanti passi in avanti nella registrazione ancora tanto retto da fare Per colmare lacune contrattare inerti legalità e sconfiggere opportunismi e serve un’azione continua rigorosa di prevenzione Bellanova dice la formazione la prioritàCarlo De Benedetti ha presentato venerdì 11 ottobre alla CIR Spa attraverso la sua controllata al 99% SpA Roma 1 piazza di acquisto che esce del 29% delle azioni jds al prezzo di chiusura di giovedì e cioè 0,25 d’azione lo fa sapere all’ansa lo stesso Carlo De Benedetti questa iniziativa volta a rilanciare il gruppo al quale sono stato associato per lunga parte della mia vita e che ho presi tutto per 10 anni conoscendone Le straordinarie potenzialità spiega l’ingegnere è ricoverato in rianimazione in prognosi un diciassettenne rimasto ferito gravemente ieri sera a Trieste dopo essere stato accoltellato La polizia ha condotto una serie di indagini secondo indiscrezioni il riferimento potrebbe essere avvenuto in una rissa tra giovanissimi il ragazzo ferito probabilmente sulla scala dei Giganti è riuscito a chiedere soccorso porta valtteri bottas Mercedes ha vinto il GP del Giappone di Formula 1 a Suzuka il finlandese ha preceduto mettere su Ferrari colpito dalla pole position il compagno di squadra Hamilton sesso Leclerc con l’altra Ferraricon 268 colpi ha superato al fotofinish il britannico Matthew fitzpatrick e vinto la 76esima edizione dell’open d’Italia la barca Way of life di Vincent ha vinto la Barcolana 50 più uno era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa