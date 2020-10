Ultime Notizie Roma del 13-10-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 13 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in Bando alle feste private al chiuso all’aperto e forte raccomandazione evitare di ricevere in casa per cena o altre occasioni più di 6 familiari o amici non conviventi sono le principali novità del nuovo dpcm firmato nella notte che sarà migliore per i prossimi 30 giorni ristorante bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi vietate le gite scolastiche gli sport amatoriali di contatto con il calcetto mascherine obbligatorie ovunque non si sia soli con le eccezioni già in vigore è consigliato anche in casa se si ricevono persone non conviventi a matrimoni e funerali al massimo 30 persone ieri 4619 nuovi contagi in calo e 39 morti nomento con quasi 20 mila tamponi in meno cresce intanto l’allarme Europa con il governo francese che studia un coprifuocoserale a Parigi Sul modello di Berlino e Francoforte mentre il premier britannico Johnson si appresta a introdurre lockdown differenziato per aree locali e palestre chiuse a Liverpool lo MS si dice preoccupata perlomeno dell’ospedalizzazione in Francia e Regno Unito l’Unione Europea Vara criteri condivisi per definire le aree a rischio che saranno classificate secondo colori in base alla gravità dell’epidemia la Repubblica Ceca chiude bar ristorante Stretta in Croazia 25 miliardi per dare una spinta all’economia cercare di non soccombere l’emergenza covi del decreto-legge agosto incasso via libera definitivo del parlamento dopo aver ottenuto il voto di fiducia alla camera sul modificato Dal Senato dunque più semplici per i condomini ottenere il super bonus per le ristrutturazioni concedo più facile per i genitori con i figli in quarantena e altre misure in favore dello Smart Working particolare per i lavoratori fragili finanziati la cassa integrazione covid e altre indennità fondi per strade e scuole sanità approda oggi in aula la relazione su recovery from che indica le priorità a cui daile risorse europee per uscire dalla crisi le commissioni competenti del Senato hanno dato in serate loro via libera mentre Di Maio ne parlerà oggi con Sassoli Gentiloni a Bruxelles bankitalia avverte sul d’Elsa l’entità dell’effetto macroeconomic delle misure Dipenderà anche dai tempi di attuazione dei progetti dalla loro efficacia nel sostenere il potenziale di crescita il voto di domani sul nave F sul filo con 17 deputati in quarantena per covid ho contatti con positivi ma compie ottimista i numeri in Parlamento ci sono nella maggioranza e coesa preoccupa l’Europa il riaccendersi delle tensioni tra Turchia e Grecia nel Mediterraneo Orientale dopo che anche la deciso di rispedire vicino al castello Rizzo sua nave per la ricerca di fonti energetiche questi sviluppi porteranno nuove tensioni invece di contribuire agli sforzi di De escalation che abbiamo invocato nell’ultimo Consiglio Europeo commentato l’alto rappresentante europeo Joseph il ministro degli Esteri tedesco Ehi Commare froge Cipro in Grecia mentre rischia di saltare la visita in Turchia di domani il medico della Casa Bianca non c’è che Donald Trump è negativo al test del covid proprio mentre il presidente si imbarcavai sportsvan per il suo primo comizio dopo la malattia Twitta che stanno uccidendo i paesi del mondo poi in Florida i fan in delirio molti senza mascherina assicura la vittoria sono immune ora dice mi sento forte Vi bacio tutte le sorte governatori democratici a togliere le restrizioni anti-covid con i comizi Trap va a caccia di guai lo rimprovera il virologo Fauci è un irresponsabile rincara l’avversario biden ha mentito sul virus e non piano per combatterlo 10 milioni di americani hanno già votato per posta la Johnson & Johnson sospende la sperimentazione di un vaccino Dopo che uno dei partecipanti al Trial si è ammalato Sara nazionale del 20 da affrontare oggi la Repubblica d’Irlanda per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 lo ha deciso la FIGC in via precauzionale visti i casi di positività al covid riscontrati nell’under 21 e lui è fa dal suo che in campo Ci saranno anche alcuni giocatori dell’under 21 guariti immunizzati cordoglio nel mondo del calcio per la morte del padre di Francesco Totti Enzo deceduto a 76 anni nell’ ospedale Spallanzani di Roma a causa del covid domaniItalia Olanda a Bergamo in omaggio al territorio italiano più colpito dal virus ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa