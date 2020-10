Ultime Notizie Roma del 13-10-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno martedì 13 ottobre spazio l’informazione entreranno in vigore da domani e tonificati fino al 13 novembre prossimo le misure previste dal nuovo dpcm anti-covid firmato dal premere Giuseppe Conte divieto di feste al chiuso o all’aperto evitare di ricevere in casa più di 6 persone con cui non si conviveva chiusure per ristoranti e bar alle 24 ma dalle 21 vietato consumare in piedi quindi potranno continuare a servire i clienti sto lì con i cavoli al chiuso o all’aperto torna il divieto di gite scolastiche stop a calcetto e altri sport di contatto a livello amatoriale e allarme delle società di trasporto pubblico locale una riduzione della capienza dei mezzi tra 80% porterebbe anche il rischio di fenomeni di assembramento alle fermate alle stazioni Secondo i calcoli della strada in presenza di una capienza dei mezzi pubblici a 50% ogni giorno ti impedirebbe circa €275000i beneficiari del servizio il presidente dell’anci afferma Noi vorremmo abbassare la percentuale Ma la gente non ce la fanno e servono più mezzi e risorse l’unica possibilità di differenziare gli orari di ingresso e uscita dalle scuole e torna lo smart Working intanto della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina raccomanda che si orienti l’attenzione sulle attività extrascolastiche i numeri e le analisi dell’istituto superiore di sanità ci confermano che i contatti non avvengono le scuole dice i ragazzi sono felice di essere tornati a scuola e si devono rimanere aggiunge non è pensabile sostituire la didattica in presenza con la didattica digitale integrata a causa dei problemi del trasporto pubblico aggiunge il Presidente dell’Associazione Nazionale presidi Giannelli che chiede di non scaricare sulla scuola problemi da risolvere in altri contesti l’ultima notizia in chiusura gli anestesisti indicano che c’è una iniziale curva esponenziale di ricoveri nelle rianimazioni poco più di una settimana da 200 a circa 450 alto rischio nelle regioni dove non si è affrontato al Ondata pandemica iniziale Si segnala un aumento dei ricoveri con sintomi è in terapia intensivaperché dei decessi percentuale di ospedalizzati superiore alla media nazionale del 6,6% in Sicilia Liguria Lazio Tullia Piemonte Abruzzo Basilicata è tutto grazie per averci seguito le news e torno nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa