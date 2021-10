Ultime Notizie Roma del 13-10-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno mancano ormai 2 giorni e nuovo dpcm in vigore si infiamma la polemica Green Park nei porti italiani come circolare del Ministero dell’Interno raccomando alle imprese del settore di mettere a disposizione personale sprovvisto del certificato test molecolari o antigenici rapidi gratuiti poi precisa che gli operatori economici potranno valutare il comitato dei Lavoratori ribadisce che dal 15 ottobre non verrà ritirato l’obbligo bloccherà le attività del Porto di Trieste annunciando che anche altri posti saranno coinvolti nella mobilizzazione Intanto il premier Mario Draghi ha firmato il decreto la mancanza del Passo non comporta il licenziamento Ma chi non ce l’ha dovrà essere allontanato posto di lavoro controlli con le app quotidiani a rotazione in modo da coinvolgere tutto il personale niente contributi e ferie oltre allo stipendio per chi non ha il certificato e risulta assente divieto per le aziende di conservare il cuoredei dipendenti che arriverà anche per chi è esentato per motivi di salute dal vaccino è ancora verifiche anticipate non oltre le 48 ore in caso si debbano organizzare i turni di lavoro e possibilità per chi sia immunizzata all’estero con i vaccini ASL di avere la certificazione verde effetto Green passi in Liguria impennata nelle prenotazioni dei tamponi Nelle farmacie oltre che per il vaccino Secondo Federfarma moltissime persone hanno prenotato le sedute per tamponi da oggi fino a dicembre considerandoli investire circa €450 al netto delle piccole Agevolazioni sui pacchetti che vengono applicate da taluni farmacia questa mattina alle lunghe code sono segnalate davanti a molte delle farmacie Liguri che sono designate come punto vaccinale record per una farmacia di Sestri Ponente che ieri ha raggiunto i 10000 cm inoculati 200 nelle ultime 24 ore la politica via libera dell’aula del Senato con fiducia al ddl di conversione in legge del decreto in materia di crisi di impresa e Giustizia con 207 si pensa te no è un astenuto il provvedimento di scadenza del 23 ottobre passa all’esame della camera in chiusura vogliamo allealmeno 656 ettari di terreno Si può si dalla Lava e oltre 1400 costruzioni danneggiati o distrutti è l’ultimo aggiornamento fornito dal sistema europeo copernicus sull’eruzione del vulcano la palma una delle isole dei dati elaborati a partire da un’immagine satellitare ottenuta ieri mattina dell’eruzione iniziato lo scorso XIX settembre proprio a causa di questa avanzata ieri la turritano emanato un ordine di evacuazione per circa 700-800 per quelli che riguardavano le circa seimila già sfollati ad inizio eruzione è tutto grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa