Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio a quarta record ieri a Venezia con un anziano morto fulminato e danni anche alla Basilica di San Marco Oggi il sindaco Brugnaro Chiederà lo stato di calamità le scuole Restano chiuse Il maltempo ha flagellato ieri anche tu da oggi allerta arancione in Basilicata Gialla in Abruzzo Calabria Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lazio Lombardia Molise Puglia e Veneto il presidente del tribunale di Milano ha signora oggi è una delle sezioni specializzate in materia imprese la causa depositata ieri da arcelormittal relativa al recesso del contratto d’affitto della Silva governo nel caos intanto L’obiettivo è fare in modo che artalort si siede al tavolo della procedura ferma Di Maio il rafforzamento del bonus consentirà la gratuita degli asili nido per la maggioranza delle famiglie italiane già da tempo dice Gualtieri ministro dell’economiarimodulare la Plastic Tank Ma va fermato l’abuso della monouso Italia viva contro l’inasprimento del carcere per gli evasori domani un nuovo Massi vertice di maggioranza il dipartimento di stato americano allerta per viaggi in Bolivia livello 4 non viaggiare nel paese sudamericano e ordina le famiglie dei dipendenti governativi di lasciare la Bolivia nominato intanto presidente a interim La senatrice di opposizione a me la Definisci una autoproclamazione parla di gol subito e nefasto la crescita delle energie rinnovabili accelera nei prossimi decenni a questo potrebbe non essere abbastanza a mettere un tetto alle missioni del settore energetico prima del 2040 lo afferma l’agenzia internazionale per l’energia sottolineando che vi attuali Piani dei governi porteranno implicazioni climatiche catastrofiche per il pianeta Cambiamo argomento Boccea li difende fermamente Domingo definendo assurdo che teatri Abbiamo annullato le sue esibizioni prima che le accuse contro di lui di molestie siano state completamente investigate le persone Inoltre dovrebbero distila moralità delle figure pubbliche la loro arte abilità afferma il tenore in merito al caso della leggenda dell’Opera E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa