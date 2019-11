Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Vitale in studio aquaalto record ieri a Venezia con un anziano morto fulminato e danni anche la Basilica di San Marco Oggi il sindaco Brugnaro Chiederà lo stato di calamità le scuole Restano chiuse Il maltempo ha flagellato ieri del Sud oggi allerta arancione in Basilicata Gialla in Abruzzo Calabria Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lazio Lombardia Molise Puglia e Veneto il presidente del tribunale di Milano ha signora oggi a una delle ultime specializzate in materia di imprese la causa depositata ieri da arcelormittal relativa recesso del contratto d’affitto della ex Ilva governo nel caos intanto L’obiettivo è fare in modo che se loro si siede al tavolo e ritiri la croce di Maio sono ripresi oggi lanci di Razzi da Gaza verso Israele dopo gli oltre 250 strati ieri in seguito all’uccisione del comandante della jihad islamica un palestinese morto stamani nella strisce non rideisraeliano aderire al bar Afghanistan 7 persone sono morte almeno altre sette rimaste ferite per l’esplosione di un’autobomba stamattina a Kabul il rafforzamento del bonus consentirà la vita degli asili nido per la maggioranza delle famiglie italiane già da gennaio dice volentieri per il ministro dell’economia si può rimodulare la plastica xmas fermato l’abuso della monouso Italia viva contro l’inasprimento del carcere evasori domani un nuovo Maxi vertice di maggioranza voltiamo pagina il dipartimento di stato americano alta l’allerta per i viaggi in Bolivia livello 4 non viaggiare nel paese sudamericano e ordine alle famiglie dei dipendenti governativi di lasciare la Bolivia nominata intanto presidente Inter Milan senatrice di opposizione anet morale La definisce un auto programmazione parla di golf subito e nefasto e le proteste Per democrazia un giunto al terzo giorno di fila sanno se mi paralizzando la città creando problemi pesanti anche i trasporti il Parlamento ha sospeso i lavori per la gara è copiata dai pronti fan democratico e Pro Pechino moltoL’Unione Europea chiede che tutte le parti esercitino moderazione la crescita delle energie rinnovabili accelera nei prossimi decenni Ma questo potrebbe non essere abbastanza a mettere un tetto alle missioni del energetico prima del 2040 lo afferma l’agenzia internazionale per l’energia sottolineando gli attuali Piani dei governi porteranno in situazioni climatiche catastrofiche per il pianeta scambiamo ancora argomento Boh dipende permanente Domingo definendo assurdo che teatri Abbiamo annullato le sue esibizioni prima che le accuse contro di lui di molestie siano state completamente investigate le persone Inoltre dovrebbero distinguere tra la moralità figure pubbliche la loro arte abilità ferma il tenore in merito al caos della leggenda dell’Opera e questo era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa