Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio alle 22:50 di ieri martedì la marea è arrivata a 187 cm a Venezia un piccolo record che non veniva raggiunto dal 1966 le prime livello d’acqua che ho superato il metro in piazza San Marco attraversata dalle imbarcazioni della polizia municipali ed alla protezione civile molte barche sono state scaraventate sulle banchine della città dalle onde Questo è un disastro sul sindaco Luigi Brugnaro Chi ha chiesto lo stato di calamità un nuovo Picco è atteso Questa mattina un bollettino del centro maree del comune di Venezia prevede un colmo di 145 centimetri sul Medio mare per le ore 10:30 e Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni Ed ora la politica dal prossimo primo gennaio gli asili nido sarannomente gratuiti per la grande maggioranza delle famiglie italiane non ci sarà nessun aumento dei prezzi legate alla cosiddetta Plastic Tax l’ho detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri durante l’audizione parlamentare davanti alle Commissioni bilancio di Senato e camera il ministro ha parlato anche della stretta sulle auto aziendali abbiamo visto numeri fantasiosi Ma quelle toccate dalla misura saranno 300 mila auto sentiamo Gualtieri già dal primo gennaio e consentirà la sostanziale gratuita degli asili nido per la maggioranza la grande maggioranza delle famiglie italiane se provo che un disastro ambientale si deve pagare a dirlo Luigi Di Maio che ospite a fuori dal coro su Rete 4 torna sul caso dell’ex il Vai dello Scudo penale avertelo romital Intanto il presidente del tribunale di Milano che ieri mattina ha ricevuto l’atto di citazione con cui la multinazionale ha chiesto il recesso del contratto assegnerà nella giornata di oggiil procedimento una delle due sezioni specializzate in materia di imprese oggi anche un previsto anche una presidio di cittadini e rappresentanti di associazioni del fronte anti là davanti all’ingresso dei Lavoratori dello stabilimento di Taranto cronaca alcuni estremisti di lettera avrebbero progettato di far esplodere la moschea di Colle Val d’Elsa in provincia di Siena salvo poi rinunciare per paura di essere scoperti dalla è uno dei dettagli che emergono dall’inchiesta sull’estremismo di destra della dda di Firenze che vede per ora 12000 gatie che ieri ha portato a numerose perquisizioni in case capannoni officine provincia di Siena Al momento non abbiamo riscontri di correlazioni con formazioni politiche di estrema destra già esistenti ho detto il capo di Firenze della di via Giuseppe Creazzo ci spostiamo al nord le Dolomiti si registrano forti problemi alla viabilità In alcune zone dell’Alto Adige nel corso della notte sono caduti fino a 40 cm di neve numerose strade sono bloccate per alberi caduti così anche la linea ferroviariaVal Pusteria oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade mentre a Bolzano si registrano cantine allagate i maggiori problemi si registrano in Val Dega Val Gardena e Val Pusteria nel pomeriggio previsto mi della situazione è questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa