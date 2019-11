Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle 22:50 di ieri sera la marea arrivata a 187 cm a Venezia Picco record che non veniva raggiunto dal 1966 molte barche state scaraventate sulle banchine della città dalle onde Dammi nella Basilica di San Marco due le vittime accertate un anziano rimasto fulminato un secondo uomo per cause naturali Questo è un disastro detto il sindaco Luigi Brugnaro che chiesto lo stato di calamità nuovo Picco è atteso Questa mattina un bollettino del centro maree del comune di Venezia prevede un colmo di 160 centimetri sul Medio mare per le ore 10:30 torneremo anche in questo caso ad aggiornarvi nel corso dei nostri notiziari ancora maltempo allerta meteo anche in campagna fronte dell’avviso diramato dalla protezione civile della RegioneCampagnatico quelle condizioni di forte vento dei Frari Si protrarranno fino alle 18 di oggi di sindaci di 11 comuni vesuviani hanno firmato l’ordinanza che decreta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata forte Quindi negli istituti scolastici di San Giorgio a Cremano Portici Ercolano Torre del Greco San Sebastiano al Vesuvio Cercola Massa di Somma Somma Vesuviana Volla Sant’Anastasia e Pozzuoli Sandro al bollettino Regione Campania delle previsioni dell’Aeronautica Militare oggi 20 dovrebbero arrivare a soffiare a 72 km orari dal prossimo primo gennaio gli asili nido sostanzialmente saranno gratuiti per la grande maggioranza delle famiglie italiane e non ci sarà nessun aumento dei prezzi legate alla cosiddetta plastica l’ho detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri durante l’audizione per lamentare davanti alle Commissioni bilancio al Senato camera il ministro ha parlato anche della stretta le auto aziendali abbiamo visto numeri fantasiosi Ma quelle toccate dalla misura saranno 300 mila auto e sulla manovra aggiunto il governo ha impostato una manovra attesa di avviare un percorso di crescita duratura investimenti innovazionecoesione stava guardando la sostenibilità della finanza pubblica intanto la conferenza dei capigruppo ha stabilito che la manovra approderà in aula al Senato inizio dicembre probabilmente da martedì 3 mentre slitta al 15 di lunedì prossimo dicembre il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra di bilancio al Senato Cambiamo argomento Sei proprio un disastro ambientale si deve pagare a dirlo Luigi Di Maio che ospite a fuori dalla rete 4 torna sul caso delle Silver dello Scudo penale arcelormittal Intanto il presidente del tribunale di Milano che ha ricevuto l’atto di citazione con cui la multinazionale ha chiesto il recesso del contratto signora oggi le procedimento ha una delle due sezioni specializzate in materia di imprese oggi anche un presidio di cittadini e rappresentanti di associazioni del fronte anti va davanti all’ingresso di lavoratori dello stabilimento di Taranto abbiamo ancora argomento 17 misure cautelari emesse nei confronti di ex amministratori funzionari pubblici Sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza su un consolidato sistemapozione per la gestione successiva autorizzazione di pratiche edilizie da parte dell’ufficio difesa del suolo della Regione Basilicata e per l’illecita gestione politico-amministrativa del Comune di Venosa siamo in provincia di Potenza coinvolto secondo quanto si è appreso Anche l’ex sindaco del comune oraziano i particolari dell’operazione saranno illustrati questa mattina alle ore 11 in una conferenza stampa che si terrà negli uffici della procura della Repubblica E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento riascolto la linea può tornare la regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa