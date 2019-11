Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il maltempo sta scherzando tutta l’Italia alle città d’arte sono tra quelle che più contano i danni ma qua alta a Venezia ha raggiunto il picco di 887 cm è provocato nuovamente l’allagamento della Basilica di San Marco con conseguenze sui mattoni e sulle colonne dell’edificio e anche ai marmi recentemente sostituiti Matera città della cultura 2019 le antiche strade si sono trasformate in torrenti in piena con fango e detriti che non hanno risparmiato il Rione dei Sassi anche sulla costa Ionica il vento di Scirocco si è abbattuto con particolare violenza e si contano i danni depositato a Milano l’atto di citazione da parte di mythal sul recesso del contrattooggi il presidente del tribunale assegnerà la causa e i sindacati scrivono al aziende recesso non fermi in confronto l’ilva deve continuare a produrre e il Governo è impegnato collegialmente per questo obiettivo dice il ministro Gualtieri chiedendo il rispetto degli accordi e l’individuazione di una soluzione sostenibile di mercato sarebbe l’ennesimo grave errore così il segretario del PD Nicola Zingaretti ha commentato a Washington l’ipotesi di nuovo i dati dell’amministrazione Trump sull’Europa in particolare sul settore dell’Auto da questo punto di vista le parole del Presidente Mattarella sono molto puntuale indicano la necessità di aprire una stagione diversa soprattutto nei rapporti tra stati uniti d’America ed Europa in condizioni stabili e dimessi dal roll 3D banda dei cinque militari italiani vittime del grave attentato dello scorso 10 novembre Stanno rientrando inarriveranno a Ramstein in Germania nel pomeriggio presso l’ospedale militare della base aerea degli Stati Uniti dove riceveranno le migliori Cure specialistiche prima del loro rientro in Italia lo comunica in una nota il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ucciso a martellate nella sua azienda dal figlio che poi ha confessato la vittima un uomo di 76 anni è stato trovato per terra in un lago di sangue scoprire il delitto alla figlia che non sentiva il padre dalla mattina il figlio trentottenne con precedenti e poi confessato la polizia ti premier Giuseppe Conte ha convocato per domani alle 18 ho una riunione di tutta la maggioranza sui tempi i modi di discussione della legge di bilancio quanto si apprende prenderà parte al vertice che precede il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra una delegazione stai folta composta da ministri e sottosegretaricapi delegazione dei quattro partiti capigruppo presidenti di commissione e capigruppo in commissione ed è tutto Per ora grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle

