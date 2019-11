Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla in studio Roberta Frascarelli apriamo con l’emergenza maltempo Venezia in emergenza per l’alta marea dopo il record di ieri alle 22:50 con i piccoli acqua o m e87 la seconda misura nella storia della Serenissima subito dietro ai 194 del 1966 ne è arrivata un’altra che si attesta Sui 150 cm Venezia in ginocchio la Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole siamo qui con il patriarca moraglia per il nostro sostegno Ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti scrive su Twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e due sono i morti in laguna nell’isolaPellestrina l’anziano di 78 anni è rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata si è aggiunto un secondo abitante dell’isola trovato deceduto anche in casa Probabilmente per cause naturali tre persone sono state arrestate nell’ambito di un’inchiesta della procura Distrettuale di Palermo su una associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti operato sotto l’egida di Cosa nostra siciliana e all’ombra della di tante Matteo Messina Denaro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip è stata eseguita dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani e dai militari del Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo la commissione finanze della camera dichiarato inammissibile l’emendamento al ddl fisco che chiedeva una riduzione dal 22 al 10% dell’IVA su una serie di prodotti igienici femminili assorbenticon prima firmataria Laura Boldrini PD era stato presentato da una trentina di parlamentari sia di maggioranza sia di opposizione il sostituto PG di Milano Massimo che ballo ha chiesto una condanna in appello a 6 anni e 4 mesi per Paolo Scaroni ex a didieni è ora presidente del Milan che era stato assolto in primo grado nel processo di cura centro il caso Saipem Algeria per presunta corruzione internazionale pietà anche la condanna di Eni alta in primo grado come persona giuridica una sanzione pecuniaria di €900000 e alla confisca del prezzo del reato circa 197 milioni di dollari per i PJ vanno confermate le 7 condanne del primo grado orchestrato delle truffe assicurative incazzando rimborsi 4 persone tra cui un medico e un paramedico dell’ospedale di Reggio Calabria sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla guardiagli arrestati sono accusati di falsità in atti pubblici e accesso abusivo a sistemi informatici violenza privata danneggiamento fraudolento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa