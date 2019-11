Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli Venezia emergenza per l’alta marea dopo il record è di ieri alle 22:50 con il picco di acqua a 1,87 la seconda misura nella storia della Serenissima subito dietro ai 194 del 1966 ne è arrivata un’altra che si è attestata Sui 150 cm 2 l’isola di Pellestrina al anziano di 78 anni rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata che aggiunto un secondo abitante dell’isola trovato deceduto anche lui in casa Probabilmente per cause naturali con te e la ministra delle Infrastrutture De Micheli serviranno a Venezia nel primo pomeriggioMattarella ha telefonato al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per informarsi delle condizioni della città il capo dello Stato ha chiamato anche il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri per capire la situazione della città dopo il nubifragio di ieri mattina con I Rioni sassi trasformati in un fiume in piena oggi la città di Matera capitale europea della cultura 2019 è tornata Comunque alla normalità i tecnici comunali sono al lavoro per qualificare i danni che riguardano in particolare la pavimentazione in basolato via Bruno Buozzi chiusa solo alle automobili non ai pedoni in Basilicata si contano i danni anche nel Metapontino dove una tromba d’aria ieri ha creato gravi problemi all’agricoltura soprattutto a Policoro è da confermare la condanna a sei anni di reclusione per Roberto spada accusato di lesioni aggravatemetodo mafioso per aver aggredito nel 2017 una truppa della trasmissione Nemo ad Ostia il giornalista Daniele piervincenzi viene colpito con una te l’ho chiesto il PG della Cassazione Pasquale Fimiani e rilevando che sia trattato di metodo mafioso con gli indicatori dell’intimidazione tanto che nessuno dei presenti in soccorso delle vittime omicidio suicidio poco fa nelle campagne di Cerignola nel foggiano e località posta uccello un uomo di 69 anni avrebbe ucciso una donna rumena e poi si sarebbe tolto la vita con una pistola un’altra donna fare vicina Dei casa dei due sarebbe rimasta ferita è stata portata d’urgenza all’ospedale Tatarella di Cerignola e Per ora grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa