Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale trovate nuovo pomeriggio da redazione studio Roberta Frascarelli approfittato con freddezza del permesso premio che gli è stato concesso ha ordito l’aggressione mascherandosi da operatore del San Raffaele Sapendo che al piano meno uno non s’erano telecamere alla fine se non fosse stato bloccato dalla polizia non sarebbe tornato in carcere è questo Antonio Cianci l’ergastolano sessantenne che sabato ha tentato di uccidere un anziano che scrive il gip Ilaria De magistris ha bisogno di cimentarsi nei crimini di mostrare ostentare e la sua Finanza criminale la presidente eletta Ursula von der leyen a concordato di cambiare il nome del dossier designato al commissario designato spina stage al centro di fortiamiche nella state settimane lo annunciato il portavoce dell’esecutivo entrante secondo un comunicato fatto circolare dal gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo il portafogli schiena Sarà modificato come proposto dalla leader del gruppo Iraq the Garcia diventando così promuovendo il nostro modo di vita europeo impossibile Al momento quantificare i danni al patrimonio artistico di Venezia in particolare a San Marco ma la situazione è estremamente complesso È preoccupante lo scrive il segretario generale mibact Salvo Nastasi che ricorda di aver attivato l’unità di crisi il ministro Franceschini segue ieri la situazione passo passo e sopra i dati sono al lavoro e hanno messo a disposizione tutti i loro restauratori in attesa delle valutazioni Stiamo verificando ogni capitolo di spesa del mibactil punto sui fondi da destinare al patrimonio artistico Veneziano Nastasi parla di Matera dove oggi si sta inaugurando la nuova stazione ferroviaria progettata da Stefano Boeri e di tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

