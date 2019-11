Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno maltempo in primo piano alta record a Venezia sommersa ieri dalla marea 187 cm mai così dal 1966 mentre oggi il livello del mare sia stata attuata 144 e in serata è previsto a 120 un anziano di 78 anni è rimasto fulminato a Palestrina per un corto circuito è un’altra persona deceduta nella stessa isola Forse per cause naturali i danni città sono gravi colpiti la Basilica di San Marco il Teatro La Fenice il sindaco Chiederà lo stato di crisi per il procuratore della Basilica si è sfiorato il Disastro per il segretario generale del mibac te la situazione è complessa È preoccupante oggi il premier Giuseppe Conte sarà in città con il Ministro delle Infrastrutture De Micheli Mattarella telefono haiACI di Venezia e Matera per informarsi sulle condizioni delle due città maltempo anche sul resto d’Italia Come dicevamo in apertura 50 cm di neve in Alto Adige dove 15.000 sono rimaste Senza luce violenta tromba d’aria a Porto Cesareo nel Salento la cronaca è da confermare la condanna a sei anni di reclusione per Roberto spada accusato di lesioni aggravate dal metodo uso per aver aggredito nel 2017 una truppa della trasmissione Nemo ad Ostia il giornalista Daniele piervincenzi venne colpito con una testata al Volto l’ha chiesto del procuratore generale della Cassazione Pasquale Fimiani rilevando che si è trattato di metodo mafioso con gli indicatori dell’intimidazione quello che vanno depliant chiusura la NASA Ha individuato per la prima volta indizi della presenza di ossigeno Marte nella sua tenue atmosfera la scoperta è stata fatta al di sopra del Cratere Gale da laboratorio Marziano Curiosity attivo dall’agosto del 2012 gli strumenti di Curiosity hanno misurato negli ultimi tre annichiami pari a circa 6 anni terrestri i cambiamenti stagionali del gas nel cielo sopra il cratere Gale e hanno così annusato a sorpresa variazioni stagionali i molecole di ossigeno Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa