Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ex Ilva la causa civile che ha preso avvio con l’atto di citazione depositato ieri in tribunale a Milano dartelo rmitaly per chiedere il recesso del contratto d’affitto è stata assegnata dal Presidente Roberto Bichi alla sezione specializzata in materia di impresa e presieduta da Claudio Marangoni la prima udienza si terrà a maggio entro venerdì è atteso il ricorso dei commissari per sostenere la mancanza delle condizioni giuridiche dell’atto tensione nella maggioranza il MoVimento 5 Stelle dice no allo scudo mentre la commissione finanze della camera giudicato inammissibili gli emendamenti al DL fiscale per introdurlo Di Maio annuncia che lo stato in cui era adatto con cui hanno avviato l’uscita dall’Italia la cronaca è da confermare la condanna a sei anni di reclusione per Roberto spadalesioni aggravate dal metodo mafioso per avere aggredito nel 2017 una truffa della trasmissione Nemo ad Ostia perché se il procuratore generale della Cassazione rilevando che si è trattato di metodo con indicatori dell’intimidazione osterie proseguono i lanci di Razzi da Gaza verso Israele in seguito all’uccisione di un comandante della jihad islamica attaccate moltissime città vedrai che proseguono anche i raid israeliani su Gaza dove i 2 giorni si contano 22 morti e circa 70 feriti andiamo in Australia in chiusura si riapre la battaglia legale sui presunti abusi sessuali su minori contestati al cardinale australiano George pell condannato nel suo paese a 6 anni di carcere per pedofilia Australia Infatti ha messo l’appello del Porporato che risponde gli abusi ai danni di due coristi chierichetti nella cattedrale di Melbourne nel 1996 Ma che si è sempre dichiarato innocente la Santa Sede conferma la propria fiducia nella giustizia australiana ricorda che haida sempre affermato la propria innocenza e ribadisce la propria vicinanza quanti hanno sofferto a causa degli abusi da parte dei membri del clero è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa