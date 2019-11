Ultime Notizie Roma del 13-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno c’è una situazione drammatica una situazione maltempo che ci preoccupa e fa soffrire le comunità dice il premier e Giuseppe Conte parlando di Venezia Colpita da un disastroso fenomeno di acqua alta qui non si tratta di quantificare i danni soltanto ma del futuro della stessa città perché lo spopolamento di Venezia dice il sindaco Luigi Brugnaro nasce anche da questo il primo cittadino fa il punto sull’emergenza maltempo precisando anche che le Stime dei danni sono molto ingenti parliamo di centinaia di milioni di euro interviene anche il governatore del Veneto Luca Zaia che annuncia di avere parlato con il premier Conte che nel pomeriggio è stato a Venezia partirà domani andiamo a Taranto commissario dell’ilva hanno depositato al tribunale l’analisi di rischio sull’altoforno due dell’acciaieria la causa civile avviata con l’atto di uscitadepositato al tribunale di Milano Darsena dormital è stata assegnata alla sezione specializzata in materia delle imprese presieduta da Claudio Marangoni la prima ordinanza Maggio Intanto i senatori del MoVimento 5 Stelle dicono sì con solo 5 voti contrari a un documento in quattro punti il documento da piena fiducia la trattativa del ministro patuanelli non collega la vicenda ex Ilva la fiducia al Governo nel testo Si sottolinea che lo scudo penale non è in discussione che per ragioni legali dovete riproporsi deve essere sottoposto all’assemblea dei parlamentari alla presenza del premier Cambiamo argomento oggi pomeriggio rientrano i militari italiani feriti nell’attentato in Iraq ad annunciare l’inizio degli altri Luigi Di Maio audizione alle commissioni di camera e senato Sulle linee programmatiche della Farnesina Aggiungendo che andrà a ricevere insieme con il Ministro della Difesa per quanto riguarda la Turchia poi Di Maio avverte che l’Italia arresta veramente preoccupata per l’involuzione dello stato di diritto le azioni nel Mediterraneo Orientale di Ankara Ci aspettiamo che la Turchia reagisca con prudenza in un quadro così complesso come quello Siriano e aggiorniamo con fermezza alle provefiori sottolinea è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa