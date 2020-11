Ultime Notizie Roma del 13-11-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Venerdì 13 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in attesa oggi la decisione del governo sulle eventuali passaggio da arancione o rosso delle regioni attualmente a livello giallo d’allerta coronavirus Campania annunci intanto zone rosse nella città ad alto rischio Natale sarà meglio stare solo in compagnia del nucleo familiare più stretto afferma boccia Arcuri parla di primi vaccini in Italia a fine gennaio ma non subito per tutti alla distribuzione potrebbe contribuire anche l’esercito intanto altri 636 decessi il rapporto tra testa e positività sale Al 16% sequestro della salma dell’uomo morto in un bagno del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli in Parlamento si lavora per garantire anche a professionisti autonomi contributi a fondo perduto legati al calo di fatturato dice presutto del MoVimento 5 Stelle mentre la viceministra Castelli annuncia 500 milioni ai Comuni per far fronte al Calo Delle Entrate Ma se vieni chiede al governo dicondoni edilizi fiscale tombale per ricavarne decine di miliardi e si dice pronto a incontrare con te anche oggi diverse autorità elettorali americane una fermata in un comunicato congiunto di aver trovato alcuna prova di schede perso i modificate di sistemi di voto violati primo commento la vittoria di by the da parte di Zuckerberg che parla direzioni fondamentalmente oneste ieri le congratulazioni di Papa Francesco presidente eletto americano Trump già penserebbe di annunciare la sua corsa per il 2024 secondo il New York Times almeno 74 migranti sono morti annegati al largo della Libia secondo loro un’imbarcazione Trasport oltre 120 persone tra cui donne e bambini nel frattempo 80 migranti minorenni hanno lasciato l’hotspot di Lampedusa a bordo di un traghetto per Porto Empedocle la struttura di accoglienza di Contrada imbriacola resta però sovraffollata con oltre 600 ospiti una diciannovenne morto dopo essere stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali da un’auto condotta da un 45enne risultato poi positivo all’alcoltestè successo ieri a Castenaso in provincia di Bologna l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e posto ai domiciliari per omicidio stradale ci sarà anche Valentino Rossi oggi in pista a Valencia per le prime due sessioni di prove libere dopo il primo tampone negativo al coronavirus per il campione della Yamaha ascoltati in FIGC medici della Lazio in merito al rispetto del protocollo covid e l’Italia prosegue oggi in ritiro a Coverciano in vista della Polonia Domani esce un click ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa