Ultime Notizie Roma del 13-11-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione La Francesco Vitale in studio il governo verso e ordinanza di Emilia friuli-veneto stop ai mercati le consumazioni da seduti disposta la chiusura nei prefestivi e festivi delle medie e grandi arie di vendita si invita anche a favorire l’accesso degli anziani oltre i 65 anni le prime due ore di apertura in centri commerciali e supermercati l’annuncio di Piper è un miracolo non era mai accaduto dei veri primi dati sull’efficacia di un vaccino dopo soli dieci mesi di sperimentazione molto incoraggiante anche aziende farmaceutiche sono sulla strada buona verso la fine del 2021 potremmo tornare a una sembianza di normalità però calma ci sono ancora molte cose da studiare per esempio l’effetto del vaccino solo infezioni asintomatiche che lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Cristina cassetti una delle figure chiave nel ne hai dell’Istituto di ricerca sull’energia le malattie infettive con sede a Washington è guidato da Antoni falcioggi in Italia si registrano 636 decessi per covid 37978 nuovi contagi 15645 guariti tamponi sono stati 234 672 sono milione 66401 gli italiani contagiati un italiano su 60 è stato colpito dalla pandemia un italiano su 60 è un enorme dai pure a guardare bene con giudizio onesti e con la mente libera da pregiudizi la curva dei contagi finalmente sembra iniziare a raffreddarsi ma bisogna avere gli occhi Onesti la mente libera è un po’ di pazienza si sta raffreddando così in conferenza stampa a Roma il commissario per l’emergenza covid e domenica Arcuri che spiega continuano a crescere Certo ma 7 volte di meno rispetto a 20 giorni fa i 10 volte di meno rispetto a un mese cambiamo decisamente argomento Unipol ha chiuso i primi 9 mesi del 2020 con un utile netto di 750 €9000000 in calo del 18 5% rispetto ai 931 milioni dello stesso periodo del 2019ma in crescita del 31 5% sui 577 milioni di risultato normalizzatori pulito dei 421 milioni della contabilizzazione patrimonio netto della quota in BPER e da 67 milioni di straordinari per incentivazione all’esodo la raccolta diretta si legge in una nota è scesa del 3 17% 8 e 6 miliardi con un calo del 3,6% negli anni e del 27,2% vita su cui è inciso anche il rallentamento dell’attività commerciale legata al covid-19 per questa edizione buon proseguimento di ascolto

