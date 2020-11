Ultime Notizie Roma del 13-11-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio la ci ha presentato le congratulazioni a Joe biden per la vittoria nelle elezioni presidenziali statunitensi rispettiamo la scelta del Popolo americano ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Wendy Ci congratuliamo con Viber con la vice presidente Letta a kamala Harris Inoltre aggiunto il portavoce allo stesso tempo I risultati saranno confermati secondo le leggi e procedure degli Stati Uniti e record di decessi di pazienti affetti da coronavirus nel mondo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11617 morti il dato più alto dall’inizio della pandemia è questo il dato preoccupante che emerge dal monitoraggio Johns Hopkins University record anche per il numero di casi registrati oltre 666 Mila in un solo giorno gli Stati Uniti a loro volta hanno registrato un dato alfissimo 143.000 231 nuoviio in 24 ore mai così tanti da inizio pandemia anche la Gran Bretagna ha segnalato un record di casi giornalieri 33470 Per un totale di 1 miglio l’allarme di pregliasco non abbassare la guardia terzo andata a febbraio adesso il momento di trovare risorse per organizzare servizi intermedi per i medici di base gli ospedali il covid ha messo in luce tutte le fragilità del nostro sistema ha detto il governo verso l’okay alla ordinanza di via Friuli e Veneto stop ai mercati consumazioni da seduti disposta la chiusura nei prefestivi e festivi delle medie grandi aree di vendita si invita anche favorire l’accesso degli anziani oltre i 65 anni nelle prime due ore di apertura in centri commerciali e supermercati che abbiamo argomento questo pomeriggio le ore 15 un dibattito contro per parlare del Log da un si poteva evitare parte da questa domanda l’iniziativa organizzata da Eureka sentiamo Angelo polliBottai Presidente dell’Associazione vice direttore del Tg1 si poteva e si può evitare secondo un’autorevole pool di Scienziati italiani Questo era possibile nei mesi scorsi ed è ancora possibile oggi il tuo me lo hanno messo nero su bianco in uno studio inviato al premier Conte e al ministro della Salute speranza studio dicono però li stessi autori che non ha mai ottenuto risposta e non è mai stato preso in considerazione di questo ci occuperemo nel nuovo incontro on-line promosso dall’Associazione Eureka che mi pare che si terrà oggi alle ore 15 e sarà possibile seguire in diretta sul giornale.it radioradicale.it Asso eureka.it sulla pagina Facebook di partecipano al dibattito tu eri scienziati che hanno rielaboratoprofessor Giampiero ravagnan della ca’ Foscari di Venezia il professor anche il professor Giuseppe valditara coordinatore di lettera 150 parteciperanno alla discussione anche il sindaco di La Spezia Pierluigi peracchini che invece sta applicando il con successo il metodo antico Ci saranno anche i giornalisti Giuseppe De Lorenzo del giornale e stare a Garino di non esclusa la parte noi l’abbiamo sollecitata e fino all’ultimo la ospitiamo Dunque appuntamento alle 15 di oggi con Eureka idee per l’Italia e l’Europa ed è tutto buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa