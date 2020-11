Ultime Notizie Roma del 13-11-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano apertura allarme di federfarmanapoli abbiamo continue richieste di ossigeno Nelle farmacie persone comprensibilmente disperate impaurire alle quali purtroppo dobbiamo rispondere Quasi sempre lì indicativamente poco è valsa la pena lo devi consegnare le bombole in farmacia per me le domande di gran lunga superiore all’offerta molti farmacisti aggiunge Federfarma sono andati personalmente a casa delle persone punti recuperare le bombole male di distributrici che pure stanno svolgendo un lavoro senza sosta praticamente h24 hanno difficoltà a ritirare Nelle farmacie quei contenitori che con tanta fatica siamo riusciti a recuperare la federazione dei medici di medicina generale del Piemonte Torino riapertura dove ci dei pazienti serve un protocollo utilizzo ugenio compiti definiti funzioni chiari e il premier Giuseppe Conte precisa che oggi ci sarà un aggiornamento dei dati della curva una cabina di regia che indicherà quali regionicolore il ministro della Salute speranza taglierà le indicazioni conferma Confido che il tasso Letizia Bassi da 1,7 vorrebbe dire che saremo incoraggiato ad andare avanti su questa strada poi il premier di Natale considereremo la curva epidemiologica che avremo a dicembre ma le feste non le dobbiamo identificare solo con lo shopping regali a dare un impulso all’economia di Natale a prescindere dalla fede religiosa concludi senz’altro anche un momento di raccoglimento spirituale il raccoglimento parlo con tante persone non viene bene dice con te la campagna intanto annuncia zone rosse nella città ad alto rischio andiamo a Bologna Ho fatto di controllo purtroppo ancora positivo vista la forte tosse persistente poi sono stato visitato ho fatto ulteriori accertamenti mi hanno diagnosticato una polmonite bilaterale ad uno stadio iniziale Al momento i medici ritengono che possa essere adeguatamente Curato da casa senza dover essere ricoverato così Stefano Bonaccini presidente dell’Emilia Romagna e non posso su Facebook quadro clinico generale lieve miglioramento vasetti intanto Ricoverato in terapia intensiva Perugia PisaTonino la stabilità di parametri respiratori cardiocircolatori il piano terapeutico resta invariato il presidente della CEI continua l’ossigenoterapia chiusura Il prossimo anno deve essere l’avvio di un piano straordinario per tirare la licenziare lo dice il segretario della CGIL Landini a Futura lavoro ambiente innovazione nel confronto con il premier Ponte il blocco dei licenziamenti la proroga della cassa integrazione fino a primavera sono scelte molto importanti e intelligenti che abbiamo fatto con il consenso di tutti i soggetti perché il momento di dare un messaggio di protezione e di non lasciare solo nessuno di non far chiudere le imprese ma anche di non licenziare nessuno concludi Landini bisogna anche cominciare a progettare il futuro è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa