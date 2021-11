Ultime Notizie Roma del 13-11-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora il bilancio covid in apertura Ieri si sono registrati 8516 nuovi casi con quasi 500 mila tamponi 68 il caso di positività è salita al 1,7% 445 le persone in terapia intensiva l’efficacia del vaccino si abbassa dopo i sei mesi ed è quindi importante effettuare la terza dose Booster ha affermato il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro la conferenza stampa sulle analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia che dobbiamo raggiungere non congestionare gli ospedali e le strutture sanitarie è una situazione da morire con molta attenzione ha detto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza sono oltre 6,8 milioni le persone over 12 che in Italia non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti covid una settimana fa e non immunizzata7300000 intanto nessuna regione italiana dovrebbe passare in zona gialla nonostante l’aumento dei contagi in Friuli Venezia Giulia ad alta probabilità di progressione verso un rischio alto la Calabria unica regione a rischio basso tutte le altre e le province autonome sono classificate a rischio moderato la settimana si conclude con due buone notizie la prima che la Lombardia Si conferma zona Bianca e la seconda che ieri in oltre 70.000 cittadini hanno prenotato la terza dose dice il Presidente della Regione Attilio Fontana Al momento i parametri del Veneto indicano che siamo ancora molto lontani ma il Trend in aumento dei casi deve essere affrontato con la massima serietà ferma invece Dov’è nato re del Veneto Luca Zaia commentando i dati della pandemia che per la Regione registrano 1029 nuovi contagi poi andiamo nel Regno Unito perché sono 40375 nuovi contagi nelle ultime ore 145 i morti per il covid-19 la fa i casi giornalieri sono diminuiti del 6,5% dei decessi del Lotto virgola 9% riporta il Guardian vedo le nuvole di tempesta e raccogliere il sito alcune parti dell’Europa continentale devo essere assolutamente Fragià stati a questo punto ci ricordiamo quello che succede quando iniziano andata ha detto Boris Johnson secondo il quale in Inghilterra nonostante gli altri numeri di contagi si è costruito un enorme quantità di protezione grazie ai vaccini alla straordinaria disponibilità della gente alimentarsi premier britannico quindi ha sottolineato che oggi quanto mai urgente fare il richiamo Se potete farlo livello di protezione straordinario Quindi se siete over 50 Fatevi avanti Ha detto Johnson esprimendo preoccupazione per quella che senza dubbio è un data di contagi in tutta Europa era l’ultima notizia per il momento informazione torna per la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa