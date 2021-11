Ultime Notizie Roma del 13-11-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oggi nuovamente in piazza in varie città la circolare del Viminale vieta ai centri storici niente cortei Ministro dell’Interno Luciana lamorgese confido nel senso civico dei manifestanti gli organizzatori seguono le modalità concordate e non ci siano pericolose forzature per la Confcommercio di Milano oggi ci sarà una perdita di 4 milioni minacce di 90 ai cronisti prendiamo te il tuo padrone ciclone quarta Ondata torna il coprifuoco in Europa Allarme rosso in Germania e Belgio l’Austria isola innovax l’Olanda vendo che da un parziale per tre settimane il primo paese europeo a farlo negli Stati Uniti una corte d’appello federale sospende l’obbligo di testa voluto da biden per l’azienda e private in tutte le regioni momento la circolazione del virus colpite soprattutto le fasce d’età tra i 30 Ei 50 anni ho vinto anche nella fascia pediatrica soprattuttoi 12 anni per brutta Cairo l’efficacia del vaccino già dopo i sei mesi L’importante effettuare la terza dose buste sostanzialmente stabili positivi le vittime più ricoveri in terapia intensiva gli ordinari il tasso di positività 1:04 l’una e 7 % Ma nessuno ha ragione passera la zona gialla regioni classificate a rischio moderato Salvo Calabria a rischio basso Friuli Venezia Giulia è segnata da un’altra probabilità di progressione alto rischio la coppa a 26 vuole chiudere con un risultato storico un impegno per tenere il riscaldamento globale sotto un grado e mezzo ma la strada in salita Sprint finale con il dossier più Spinosi aperti la presidenza britannica che vuole arrivare con un documento definitivo Macine Russia contestano l’ultima botta I giochi sono ancora aperti per questa mattina e attesa la bozza del documento finale il presidente ha loxana prevede una pena riaffermare nel pomeriggio a trovare il documento e chiudere la conferenza in giornata impegno della comunità internazionale riunita a Parigi per la pace la stabilità di un alibi a Sorana unita e democratica apello di vivere per le elezioni libere il 24 die minaccia di sanzioni Contro chi ostacolerà il processo elettorale urgenza sono legge elettorale dice draghi che riferisce del consenso sulla stabilità dei 2 copri studenti libici della conferenza ma il premier italiano incalza l’Europa continui sbarchi di migranti in Italia prendono la situazione insostenibile occorre che l’Unione Europea trovi d’accordo Su questo fronte Macron Parlerò questo è presto con Putin e lo farà anche draghi danno l’ex controverso stratega di Donald Trump ha accusato di oltraggio al congresso da un gran giurì il mese scorso la camera lo aveva accusato per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione di inchiesta sulla salsa del 6 gennaio scorso condotto da una folla di sostenitori di Donald Trump ha lo scopo di rovesciare l’esito delle elezioni presidenziali da dovrebbe consegnarti Le autorità americane lunedì grande imprenditore volato nello spazio a bordo di Blue Origin con William sta’ che era il capitano di Kik di Star Trek lo scorso XIII ottobre è morto in un incidente aereo il piccolo velivolo su che era bordeaux il quarantanovenne si sarebbeNew Jersey siamo devastati dal aver appreso della morte di Grinder il ha portato molte energie nella squadra di origine la sua passione per l’aviazione la beneficenza Sara ricordate Ammirata a ferma Britney Spears e finalmente libera dopo 13 anni un tribunale di Los Angeles ha revocato la custodia legale Castro gettava tutori ogni azione spesa della Popstar la decisione del giudice ha chiuso una battaglia legale che aveva opposto Britney al padre Jamie al settimo cielo i fan radunati sotto la sede del tribunale all’insegna dello slogan free Britney Sport finisce 1-1 la sfida dell’Olimpico fra Italia e Svizzera al gol di whitman replica di Lorenzo sullo scadere Jorginho sbaglia un rigore per la qualificazione mondiali del 2022 bisognerà Dunque attendere l’ultima gara contro L’Irlanda del Nord Belfast gli azzurri dovranno vincere con ampio punteggio sperare che gli elvetici non mette un assegno la goleada in casa contro la Bulgaria noi comunque andiamo andremo di questo sono sicuro il commento del CT Roberto Mancinied è tutto buon proseguimento di ascolto a più tardi

