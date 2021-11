Ultime Notizie Roma del 13-11-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno manifestazione nagrin passa a Milano migliaia di persone si sono radunate all’arco della pace una mobilitazione organizzata da Robert Kennedy Jr terzo genito di Bob Kennedy nipote di John Fitzgerald Kennedy e dalla sua azione children and Heart defect Ci sono quasi tutti senza mascherina prego quindi di vaccini Perché i ricoveri sono 7 volte più alte rispetto a chi vaccinato da meno di sei mesi e 6 volte più avanti rispetto a chi vaccinato oltre sei mesi dopo 180 giorni se serve una forte diminuzione dell’efficacia del vaccino nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età lo sottolinea l’aggiornamento nel report di tutto superiore di sanità in generale su tutta la popolazione l’efficacia passa dal 76% nei vaccinati continuo completo oltre i sei mesi rispetto ai non vaccinati Cambiamo argomento e la bimba abbandonata in Ucraina dai genitori biologiciSara adottata lo ha stabilito il tribunale dei minori di Torino che avete una procedura di adottabilità nei confronti della piccola di un anno nata con tecniche di maternità surrogata è arrivata nei giorni scorsi in Italia da bimba al momento è stata una famiglia che se ne occuperà fino a quando non verrà dato in adozione e che affiancata da una baby-sitter di madrelingua sono intanto già stati sentiti dagli investigatori i genitori italiani biologici proprio risiede nel nord del Piemonte sul caso la procura ha aperto un fascicolo al momento senza indagati nei partiti di reato ultime notizie chiusura a distanza di 4 mesi dalle minacce al ministro degli Esteri Di Maio la rivista dell’isis torno a prendere di mira a Roma e lo stesso titolare della Farnesina sul periodico sono Infatti a parte altre frasi intimidatorie a costante riferimento alla conquista di Roma in questa occasione però c’è un elemento inedito è ancora più inquietante per la prima volta viene diffusa anche la fotografia di Maio ritratto nella plenaria del vertice della coalizione anti daesh Nel giugno scorso nella capitale accanto al segretario di stato statunitense Anthony brinken è tutto per il momento le formazioni tornano alla prossima edizione

