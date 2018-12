Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Giovedì 13 dicembre Buongiorno dalla redazione Francesco Vitale in studio il ministro dell’economia Giovanni Tria anche oggi a Bruxelles per proseguire il negoziato sola manovra con l’Unione Europea dopo che il premier ha offerto di scendere dalle 2:00. 42.04 bocche cucite di Salvini è Di Maio a cena con con te dopo l’incontro con gli junker confidiamo di chiudere Entro Natale dice il presidente del consiglio non del tutto Certo che oggi si troverà un accordo definitivo con l’Unione teleserye si salva dalla ribellione interna confermata la fiducia come leader tori da 200 deputati su 317 uno in più dei 199 con cui conquista alla guida del partito nel 2016 la libera ribadito l’impegno condurre in porto una brexit che funzioni per tutti e promesso di farsi da parte prima delle elezioni delle 2022 ascolterò chi ha votato contro di me caccia all’Uomo per intrecciare Sharif Cerca il terrorista islamico di 20Gianni autore della strage di Strasburgo ora potrebbe essere in Germania dove avrebbe contatti e appoggi in azione 720 agenti per il tracciato Fermati quattro persone vicino a lui compreso il padre i due fratelli il bilancio della strage di dei morti la terza persona in stato di morte cerebrale i feriti sono 13 sei giovanissimi fra loro c’è il giornalista italiano Antonio megalizzi in coma ma non operabile l’isis nei giorni scorsi aveva lanciato appelli lupi solitari e colpire a Natale Michael Tavor canadese a capo del talk to cultural Exchange tra i pochi occidentali tre leader Kim jong-un è scomparso da lunedì in Cina ieri la ministro degli Esteri di Ottawa ha detto di essere a conoscenza della sparizione di un altro il cittadino canadese sottoposto a interrogatorio dalle autorità di Pechino da chiarire se la vicenda si è legata all’attività con la Corea del Nord in arresto a Pechino di lunedì dell’ ex diplomatico canadese Michael kobrin sono sei candidati alla congresso del PD Nicola Zingaretti Maurizio Martina Francesco boccia Roberto GiachettiMario corallo e Maria Saladino il ticket giacchetti Ascani deve presentare ancora le firme in formato cartaceo dopo aver anticipate in formato elettronico rottura tra Matteo Renzi gli ex renziani che hanno deciso di sostenere Maurizio Martina l’ennesimo pasticcio dei beni Sicilia conferenza Zingaretti e Martina lo sport in chiusura questa giornata della fase a gironi dell’Europa League all’Olimpico da Lazio a frontale entra Francoforte mentre il Milan vola da te né al Olympiacos sarà una partita fondamentale chiarisce il tecnico Rossonero Rino Gattuso che probabilmente dovrà fare a meno di Suso la Lazio già matematicamente qualificata Cerca la vittoria reagire alle critiche per l’astinenza nell’ultimo mese a Roma allerta ordine pubblico Noi ci fermiamo qui l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto la linea torna alla rete

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa