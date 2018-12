Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il rapporto deficit PIL e scende dal 2,420 4% ma al reddito di cittadinanza e quota 100 restano È questa la proposta fatta dal premier italiano Giuseppe Conte alla presidenza della commissione europea Jean Claude junker nell’incontro di circa 2 ore che si è svolta a Bruxelles per fare il punto sulla manovra e sui suoi saldi contestati dall’Unione Europea e portavoce degli ancora definito buoni progressi via oggi ha aggiunto la commissione ora valuterà la proposta ricevuta dall’Italia Ma la trattativa non è chiusa solo nei prossimi giorni lavoro tecnico sul documento portato dal premier potrebbe dare il risultato definitivo il ministro del tesoro Giovanni Tria torno e a Bruxelles per proseguire i negoziati è possibile anche se non si hanno notizie di nuovi incontri per ora che anche il premier anticipo il suo ritorno in Belgio rispetto al Consiglio Europeo previsto per le 15:00 voltiamo pagina 3ce la fa il primo ministro britannico si salva dalla ribellione interne viene confermata leader del partito conservatore confermata la fiducia da 200 deputati su 317 uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 dopo le dimissioni di David Cameron seguite alla Vittoria believe nel referendum sulla brexit il voto di sfiducia era stato richiesto dei suoi compagni di partito contenti per la sua gestione della brexit e per l’accordo con l’Unione Europea due persone morte 1 in stato di morte cerebrale 16 feriti Luche 8° questo il bilancio dell’attentato al mercatino di Natale nel centro di Strasburgo avvenuto martedì alle ore 20:00 tra le persone ferite c’è anche un italiano a 28 anni si chiama Antonio Micalizzi è stato ferito alla nuca lotta tra la vita e la morte ha detto il padre della fidanzata a sparare sulla folla è stato Sheriff check up ventinovenne è nato Strasburgo da genitori stranieri E perito un braccio di ancora in fuga dopo essere riuscito a far perdere le sue tracce salendo su un taxi per la sua Catora sono stati mobilitati in Francia 720 aggettivi paese ha innalzato livello d’allerta intensificati i controlli alle frontiere è tornato libero il ragazzo di 17 anni sospettato di aver usato lo spray urticante nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo dove nella notte tra il 7 al 8 dicembre sono morte 6 persone il giovane indagato a piede libero per i fatti avvenuti nel locale è comparso davanti al GIP del tribunale minorile di Ancona per un’altra vicenda legata la droga il giorno dopo la cacca nella discoteca Infatti il ragazzo era stato trovato in un appartamento di un residente di Senigallia con due adulti oltre 200 grammi di cocaina hashish accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti era finito nel centro di accoglienza della procura minorile ora è l’udienza di convalida il gip ha confermato l’arresto ma ha rimesso il 17enne in libertà perché non c’erano i presupposti per la custodia cautelare Michael Tavor canadese capo della pectoral Exchange 3 pollici dentale incontrare il leader Kim jong-un a Sky scomparso da lunedì in Cina ieri la ministra degliidiota ha detto di essere a conoscenza della sparizione di un altro cittadino canadese sottoposto a interrogatorio dalle autorità di Pechino la tv Si vi si è identificato poi L’uomo in savor da chiarire la vicenda sia legata le sue attività con la Corea del Nord e l’arresto a Pechino di lunedì della ex diplomatico canadese Michael Kors era l’ultima notizia l’informazione ti torna più tardi buon proseguimento di ascolto

