Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata Un bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il ministro dell’economia Giovanni Tria anche oggi a Bruxelles per proseguire il negoziato sulla manovra con l’Unione Europea dopo che il premier ha offerto di scendere dal 2.4 il 2.0 4% bocche cucite di Salvini è Di Maio a cena con con te dopo l’incontro con junker confidiamo di chiudere Entro Natale dice il presidente del consiglio non del tutto Certo che oggi si troverà un accordo definitivo come l’unione Teresa mai si salva dalla ribellione interna confermata la fiducia come leader tori da 200 deputati su 317 uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 la leader Ha ribadito l’impegno a condurre in porto una brexit che funzioni per tutti e promesso di farti da parte prima delle elezioni del 2022 ascolterò chi ha votato contro di me caccia all’Uomo per rintracciare cercate il terrorista islamico di 29 anni autodella strage di Strasburgo ora potrebbe essere in Germania dove avrebbe contatti appoggi in azione 720 agenti per rintracciarlo Fermati quattro persone vicine lui Compresi Il padre e due fratelli il bilancio della stragge di 2 morti una terza persona in stato di morte cerebrale i feriti sono 13 sei gravissimi fra loro c’è il giornalista italiano Antonio Micalizzi in coma ma non operabile l’isis nei giorni scorsi aveva lanciato appelli ai lupi solitari a colpire Natale almeno 4 persone sono morte oltre 40 sono rimaste ferite in Turchia dopo che un treno ad alta velocità si è schiantato contro un cavalcavia da anche la il convoglio viaggiava dalla capitale turca la città di konya nella parte centrale del paese Al momento sono ignote le cause dell’incidente Michaels Tavor canadese a capo del Pet Store cultural Exchange tra i pochi C dentali a incontrare il leader Kim jong-un è scomparso da lunedì in Cina perché sospettato di attività che mettono a repentaglio la sicurezza nazionale della Cina Intanto il ministro degli Esteri canadesi Cristian freeland ha chiesto agli Stati Uniti di non politicizzare le tradizioni di lei di Huawei dopoche Tram aveva detto di poter intervenire nella vicenda La scomparsa di pavor in precedenza delle diplomatico canadese Michael kobrin potrebbero essere collegati alla vicenda sono sei candidati al congresso del PD Nicola Zingaretti Maurizio Martina Francesco boccia Roberto Giachetti Dario corallo e Maria Saladino il ticket giacchetti Ascani deve presentare ancora le firme in formato cartaceo dopo aver anticipato in formato elettronico e rottura tra Matteo Renzi gli anziani che hanno deciso di sostenere Maurizio Martina ennesimo pasticcio dei temi in Sicilia con Chiarelli tra Zingaretti e Martina colpo alla Racket delle occupazioni abusive nelle case popolari di Milano I carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone appartenenti all’area antagonista Milanese ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata l’occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica la resistenza pubblico ufficiale indagine iniziata nell’ottobre 2016 dimostrato l’esistenza di un gruppo che agevola va l’occupazione abusiva degli immobili in cambio di soldi sporchi in chiusura senzagiornata della fase a gironi dell’Europa League all’Olimpico La Lazio è pronta lei track Francoforte mentre il Milan vuole ad Atene dal Olympiacos sarà una partita fondamentale chiarisce il tecnico Rossonero Rino Gattuso che probabilmente dovrà fare a meno di Suso la Lazio già matematicamente qualificata Cerca la vittoria per reagire alle critiche per l’astinenza nell’ultimo mese a Roma allerta ordine pubblico È tutto Buon proseguimento di Ascolta appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa