Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione il ministro dell’economia Giovanni Tria per oggi a Bruxelles per proseguire il negoziato sulla manovra con l’Unione Europea dopo che il premier ha offerto di scendere dalle 2:00. 42.04 bocche cucite di Salvini Di Maio ieri sera a cena con con te dopo l’incontro con gli un Kurt confidiamo di chiudere Entro Natale dice il presidente del consiglio non del tutto Certo che oggi si troverà un accordo definitivo con l’Unione ancora in calo lo spread che aperto 266 punti contro 272 della chiusura di ieri sera ai minimi da fine settembre il rendimento del titolo decennale italiano scende al due 94% cervice Caprile presunto attentatore di Strasburgo avrebbe detto di aver ucciso per vendicare i fratelli morti in Siria e quanto scrive il quotidiano le parisien citando la testimonianza del conducente del taxi su quel terroreè fuggita dopo l’attacco sempre secondo il giornale chica lasciato libero il tassista solo dopo che questi si è professato musulmano praticante rispettoso della preghiera il killer ricercato in tutta Europa e secondo fonti investigative potrebbe essere in Germania dove avrebbe contatti e appoggi il bilancio della strage di due morti una terza persona in stato di morte cerebrale i feriti sono 13/6 gravissimi fra loro c’è il giornalista italiano Antonio megalizzi in coma ma non operabile Teresa mai si salva dalla ribellione interna confermata la fiducia come leader tori da 200 deputati su 317 uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 la premier ha ribadito l’impegno a condurre in porto una brexit che funzioni per tutti e ha promosso di farti da parte prima delle elezioni del 2022 ascolterò chi ha votato contro di me almeno 4 persone sono morte altre 43 sono rimaste ferite in Turchia dopo che un treno ad alta velocità si è schiantato contro una locomotiva in una stazione ferroviaria ad Ankara il convoglio viaggiaChiama dalla capitale Turchia la città di konya me la parte centrale del paese dopo lo schianto un cavalcavia è crollato su alcune delle Carrozze il momento sono ignote le cause dell’incidente una manifestante di gilet gialli di 23 anni è stato investito è ucciso da un camion di Avignone nel sud-est della Francia l’autista del mezzo pesante 26 anni ha tentato la fuga prima di essere fermato dalla polizia il dramma si è svolto mentre il giovane era mobilitato su una rotatoria di Avignone nel quadro delle mobilitazioni di blocchi leggere gialli in Francia Michael Tavor canadese a capo del paddle cultural Exchange 3 pochi accidentale incontrare il leader Kim jong-un è scomparso da lunedì in Cina perché sospettato di attività che mettono a repentaglio la sicurezza nazionale della Cina Intanto il ministro degli Esteri canadesi Christie Apri lente ha chiesto gli Stati Uniti e di non politicizzare le tradizioni di lei di Huawei dopo che Trump aveva detto di poter intervenire nella vicenda La scomparsa di stavo è in precedenza dell’ex diplomatico Canavese Michael copri che potrebbero essere collegate alla vicenda colpo al Racket delle occupazioni abusive nelle case popolari di mesono i carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone appartenenti all’area antagonista Milanese ritenuto il responsabile di associazione per delinquere finalizzata l’occupazione abusiva di immobili di proprietà pubbliche a Resistenza pubblico ufficiale l’indagine iniziata nell’ottobre 2016 ha dimostrato l’esistenza di un gruppo che agevola l’occupazione abusiva degli immobili in cambio di soldi 3 scosse di terremoto di magnitudo compresa tra 3.0 3.5 sono state registrate nelle Madonie nel palermitano la prima di magnitudo 3.0 alle 21:50 di ieri le altre due di magnitudo 353 rispettivamente alle 5:15 alle 5:43 di questa mattina l’epicentro è stato localizzato a pochi chilometri a ovest di Gangi a profondità variabili tra gli 8 10 km nei paesi del palermitano raggiunti dal sisma non si registrano feriti o danni alle abitazioni vigili del fuoco non hanno ricevuto segnalazioni o richieste di aiuto È tutto Buon proseguimento di Ascolta la linea torna la regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa