Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale mentre dati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli almeno 4 persone sono morte altre 40 sono rimaste ferite in Turchia dopo che un treno ad alta velocità si è schiantato contro una locomotiva in una stazione di Ankara lo schianto ha fatto collassare un cavalcavia crollato con il convoglio viaggiava dalla capitale Turchia la città di Tony nella parte centrale del paese cercato il presunto attentatore di Strasburgo avrebbe detto di aver ucciso per vendicare i fratelli morti in Siria quanto scrive il quotidiano le parisien citando una testimonianza del conducente del taxi su quel terrorista è fuggito dopo La Mattanza in centro sempre secondo il giornale cioè casa ho lasciato libero il tassista solo dopo che questi si è approfittato musulmano praticante rispettoso della preghiera il dipartimento di Stato statunitense espresso in una nota la sua solidarietà alla Francia e poiDalani termini più duri l’orribile app di terrore a Strasburgo lo diamo il lavoro dei soccorritori e siamo pronti a fornire qualsiasi assistenza che i dirigenti francesi richiedano in questo periodo difficile prosegue la notte vanno via piedi alla spicciolata Al termine della cena intorno alla mezzanotte sorrisi Tesio nel silenzio per loro inusuale vicepremier Luigi Di Maio Matteo Salvini lasciano il ristorante del centro di Roma qualche secondo prima del presidente del consiglio Conte Salvini cappellino della protezione civile ha calcato la testa rinvia il premier ogni domanda parla con te non solo la trattativa con Bruxelles prosegue ancora ma le modifiche alla manovra per far scendere il deficit è dalle 2:00, 4A 2,04 sono da mettere nero su bianco un manifestante dei Gigli gialli di 23 anni è stato investito è ucciso da un camion ad Avignone nel sud-est della Francia lo riferisce bfmtv l’autista del mezzo è in stato di fermo e ci fermiamo qui grazie per laappuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa