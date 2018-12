Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’Italia dovrebbe compiere ulteriori sforzi per il bilancio 2019 così Il commissario Unione Europea Pierre moscovici come in sala non c’ho da parte del Governo italiano di un deficit al 2,04% per il prossimo anno è un passo nella giusta direzione ma ancora non ci siamo Ci sono ancora di Patty da fare Forse da entrambe le parti Nessun commento alle parole di moscoviti da parte di Palazzo Chigi il presidente concentrato sul negoziato i mercati salutano positivamente il disgelo tra Roma e Bruxelles lo spread apre in calo a 266 punti contro i 272 della chiusura di ieri sera ai minimi da fine settembre rendimento del titolo decennale italiano scende al 290 4% e anche i primisono in crescita per Piazza Affari che sale del 1,3% ed è la migliore di Un’Europa in rialzo io libera dall’aula di Palazzo Madama al ddl anticorruzione il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl tutti Ieri il governo a posto la fiducia è passato con 162 619 no ed un astenuto il senatore Monti Mitula efficace soluzione Umanitaria altrettante problema costituito dalla presenza e crisi delle migrazioni di massa può ignorare la nostra responsabilità morale con la dovuta attenzione al bene comune per accogliere proteggere promuovere e integrare coloro che bussano alle nostre porte in cerca di un futuro sicuro per loro stessi e per i loro figli lo ha detto papà Francesco parlando a 10 nuovi Ambasciatori presso la Santa Sede e ricordando i 70 anni della dichiarazione universale delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo Siamo venuti con scritto Cristiano è umano per portare la nosolidarietà alla famiglia di Antonio megalizzi abbiamo incontrato la mamma che ha avuto indicazioni dai medici che la situazione irreversibile lei è disperata e molto provata lo ha detto la eurodeputato della Lega Mario Borghezio all’uscita dell’ospedale di Strasburgo dove è ricoverato il giovane giornalista rimasto gravemente ferito nella sparatoria dell’altro ieri a Borghezio c’era anche Laura parlamentare Oscar Lancini tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa