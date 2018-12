Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli la Banca Centrale Europea porterà 0 a partire dal primo gennaio gli acquisti netti di Bon definisce l’estensione di bilancio attraverso il quantitative easing anche se la BCE continuerà a investire titoli in portafoglio ancora a lungo dopo che saranno risaliti i tappi lo ha comunicato la bici è la vita diventa sempre più dura per i fumatori Svezia dal primo luglio 2019 il divieto di fumo già esistente nei bar e ristoranti del paese scandinavo dal 2005 sarà esteso ai parchi gioco alle banchine di attesa dei treni Nelle stazioni ferroviarie nei ristoranti all’aperto l’ingresso dei luoghi consentiti ai fumatori lo ha deciso il Parlamento provando una nuova legge è passata con 142 voti a favore 120 contrari 2018 segnorecord di omicidi a Londra dal 2009 lo confermano gli ultimi dati Resi noti dalla polizia londinese aggiornando al 131 Il totale delle morti violenti finora il numero più sanguinoso dell’ultimo decennio ben 75 sono gli episodi Censiti di morte per accoltellamento e il 13 per colpi di arma da fuoco oltre un terzo delle vittime aveva fra i 16 Ei 24 anni e 25 di queste meno di 19 anni scrive oggi il Guardian evidenziando ancora una volta l’impatto largamente prevalente della fenomeno fra le minoranze etniche e le periferie dove ti stima di siano 180 gang giovanili incidente mortale sul lavoro nel comune di Cantagallo Prato La vittima è un 55enne cinese trovato privo di vita in un’officina messa una ditta artigianale che produce materiale in plastica secondo una prima ricostruzione l’uomo mentre era solo nell’officina sarebbe rimasto impigliato col giubbotto ad un tornio venendo trascinatovado a fare la scoperta La notte scorsa il figlio 31enne che non vedendolo tornare a casa è andato a cercarlo il trentunenne per lo so che è stato poi portato in ospedale sul posto intervenuti i sanitari del 118 e Vigili del Fuoco e personale della Asl e i carabinieri le parti yemenite hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco nella città portuale giù da Ida sul Mar Rosso e ritiro delle truppe dal porto annunciato il segretario generale dell’ONU alla cerimonia di chiusura dei colloqui nel castello Giovanni Verga di Ringrazia è tutto per ora dalla redazione ancora buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa